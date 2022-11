Ida Vitale cumple 99 años y este martes inauguró la Feria Internacional del Libro

Este martes se inauguró la 44 edición de la Feria Internacional del Libro, el evento organizado por la Cámara Uruguaya del Libro. Y empezó con una presencia ilustre: la escritora Ida Vitale.

Vitale, que este miércoles está cumpliendo 99 años, tomó la palabra el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde se llevó adelante el acto de inauguración del que también participaron la intendenta, Carolina Cosse, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveria, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La escritora se refirió durante su discurso a la motivación para acercarse a la literatura y empezar a escribir. "Debería decir que tuve una suerte que le deseo a todos los jóvenes, a todos los niños que empiezan a leer: que encuentren un ambiente, sea porque los fuercen o sea porque no les exijan nada –que las dos cosas pueden resultar útiles– los lleven a leer", dijo la ganadora del Premio Cervantes.

Explicó que durante su niñez los libros en la biblioteca de su casa no estaban previstos para su edad. "Nunca he sabido si eso es del todo bueno o del todo malo", comentó y continuó: "A mí no me salió tan mal porque me enfrentó a un riesgo, a una situación que me desconcertaba un poco. No todo lo que leía lo entendía y poco a poco me di cuenta de que no debía preguntar sobre todo lo que no entendía porque a veces me miraban con un aire un poco inquieto y me preguntaban de dónde esa curiosidad o por qué".

Esa curiosidad por las letras fue atrapando a Ida Vitale. "Poco a poco me di cuenta de que a la hora que me iban a regalar algo yo terminaba desconcertando un poco a la generosa persona que de pronto ya me había comprado el regalo diciendo que quería un libro, a veces sin precisar o veces sí precisando porque de una en otra había caído en un pozo o en una elevación que me llamaba la atención. En casa no había otros niños, por lo tanto la biblioteca no estaba hecha para inquietudes mayores, era una biblioteca fundamentalmente pedagógica".

En varias oportunidades la escritora ha recordado las lecturas de su infancia, como Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, Robinson Crusoe de Daniel Defoe o novelas de R. L. Stenvenson y Charles Dickens.

La Feria del Libro va hasta el domingo 13 de noviembre en la Intendencia de Montevideo. Se puede visitar de lunes a sábados de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22.