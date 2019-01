Iglesia evangélica intenta hace casi dos años abrir sede en Florida y MEC tranca trámite

A principios de 2017, la Iglesia Evangélica Palabra de Vida comenzó el trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para poder inscribirse como asociación civil y tener su sede en Florida. La inscripción los habilitaría a poder predicar su fe en el Evangelio en ese departamento y esperaban que el trámite no durara más de medio año, como suele ocurrir con ese tipo de papeleos. Sin embargo, 2018 ya terminó y la iglesia todavía no tiene novedades sobre el visto bueno o no a su intención de ser una asociación civil.

Según indica un documento enviado el 20 de noviembre por parte del MEC, a criterio de la ministra, María Julia Muñoz, no se comprende “el objeto social” porque entienden que fue modificado. “Se deberá acreditar mediante testimonio notarial de acta de asamblea que dicha modificación fue aprobada por la Asociación Letrada de la Dirección General de Registros o volver a la redacción que ya fue aprobada”, indica la resolución a la que accedió El Observador.

Eso significa que para las autoridades del MEC no es claro el tipo de función que quiere cumplir la iglesia lo que viene generando un ida y vuelta de trámites que demoran la apertura del centro de Florida. Según dijo una de las escribanas que participa del caso, que prefirió mantener su nombre en reserva, con cada trámite nuevo para intentar abrir la iglesia “empezaban observaciones y casi todas tenían que ver con el objeto” del centro, o sea “qué era lo que se iba a hacer”.

La observación del objeto fue levantada tres veces y el registro llegó a tener el visto bueno pero la ministra volvió a solicitar aclarar específicamente para qué se abrirá una sede de la Iglesia Evangélica Palabra de Vida en Florida.

Ese no es el único caso de una iglesia evangélica que ve demorada su apertura por problemas de aprobación del registro en el MEC. El Observador conversó con otros escribanos -que tampoco quisieron dar sus nombres- que afirmaron encontrarse en la misma situación.

En el caso específico de la Iglesia Evangélica Palabra de Vida, de las casi 30 cláusulas que se deben completar para poder tener una asociación civil, la única que se cuestiona es la del objeto.

Los escribanos consultados explicaron que cuando se presenta el objeto social con fines de una iglesia evangélica, las autoridades piden sí o sí información clara y concisa sobre el objetivo que cumplirá. Eso implica no solo manifestar que se va a predicar el Evangelio sino detallar de qué manera, cuándo y dónde. Uno de los escribanos aseguró que, de acuerdo a su experiencia en registrar organizaciones ante el MEC, esa información detallada no se solicita de esa manera para otros tipos de asociaciones civiles que no tienen objetivos religiosos.

El Observador intentó comunicarse con la ministra Muñoz, sin éxito.

Evangélicos con la ministra en la mira

A mediados de noviembre, el diario El País divulgó la conversación de un grupo de Whatsapp frenteamplista en la que Muñoz se refería a su preocupación por el aumento de grupos evangélicos. “Si me preocupa es porque no sabemos crear una utopía de hombre nuevo en siglo XXI y nos pisan los talones", sostuvo la ministra y agregó que son un “sector, para no decir plaga, que aumenta”.

Casi de inmediato, el diputado del Partido Nacional y pastor evangelista Álvaro Dastugue anunció que denunciaría a la jerarca si no se retractaba.

Finalmente, unas 700 personas denunciaron penalmente a la ministra el 7 de diciembre por incitación al odio y ofensa al culto. Dentro de esos 700 denunciantes se encuentra precisamente el diputado Dastugue, pastor de la iglesia evangélica Misión Vida y uno de los principales dirigentes que acompaña a la precandidata nacionalista Verónica Alonso.

“Tales expresiones han menospreciado la fe que profesan y practican los denunciantes, sin dudas incitando al odio y a la violencia moral colectiva en contra de sus creencias, además de vilipendiar y menospreciar los valores profesados”, dice el escrito de la denuncia y agrega: “Este accionar delictivo se encuentra agravado en función de la investidura de la ministra, titular de la cartera responsable del registro y fiscalización de las entidades religiosas”.

Para los denunciantes, que haya hecho esos comentarios en un grupo de Whatsapp no la deslindan de responsabilidad porque consideran que se engloba dentro de los llamados “delitos informáticos”. “Ofendió derechos fundamentales que tienen que ver con el honor a un culto reconocido en el país perpetrado a través de un medio electrónico de expresión”, indicaba la denuncia.

“Es lamentable observar a un ministro de Estado hablar tan livianamente y sin asumir la responsabilidad de su cargo", señaló Dastugue en un comunicado. Y agregó: "Dichas expresiones de la ministra Muñoz son un atentado a los valores sociales que el país se ha comprometido a defender. Es por eso que vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este caso”.

Si bien en un principio tenía previsto denunciarla solo, comenzó a recibir llamadas y mensajes de otras personas que quisieron unirse a la denuncia. La bola se corrió y llegaron a ser 700 los denunciantes. "Este tema dejó de ser un asunto personal y paso a ser un asunto colectivo de muchas personas que se sintieron discriminadas por razón de su fe", afirmó Dastugue.