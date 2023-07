Ignacio Sosa, el campeón mundial sub 20 que manifestó su deseo de jugar en Peñarol

El volante de Fénix Ignacio Sosa, campeón mundial sub 20 con Uruguay en el Mundial de Argentina el mes pasado, manifestó este miércoles sus ganas de jugar en Peñarol y también de dar un salto al fútbol europeo.

"A mí no me llegó nada, he visto las redes sociales y escuché que dijiste que le había pedido al Lolo (Fabián Estoyanoff), pero no fue así, el Lolo es mi compañero no mi representante. Sé lo que es el Lolo para Peñarol, pero no fue así", le dijo Sosa al periodista Alberto Pérez en el programa Las Voces del Fútbol que se emite por Radio Fénix AM 1330.

Cuando este consultó si le gustaría jugar en Peñarol, Sosa respondió: "Obvio, me gustaría".

"A todos como jugadores jóvenes nos gustaría irnos a Europa, pero que te quieran de un club grande y que esté el interés está bueno también y es un punto que uno también lo piensa y lo pone en la mesa a la hora de tomar decisiones. Me gustaría poder llegar a jugar en Peñarol, pero que sea lo que se tenga que dar", dijo Sosa, de 19 años y que el sábado fue gran figura en Fénix en el triunfo 1-0 contra Nacional en el Gran Parque Central por la sexta fecha del grupo B del Torneo Intermedio.

A Sosa lo representa Hugo Sierra. "Prefiero que se den las cosas como se tienen que dar y cuando haya algo concreto y firme me lo diga, los rumores que no me los diga porque tengo que estar enfocado y rendir en donde estoy", dijo.

"Me gusta más de 5 o doble 5, también puedo jugar de volante interior", agregó.

El futbolista tiene contrato con Fénix hasta el 31 de diciembre de este año. Por esa razón, desde el club de Capurro se informó a Referí que están dispuestos a escuchar ofertas por el futbolista.

En Peñarol valoran a Sosa como un futbolista de gran proyección, pero entienden que para el Torneo Clausura están cubiertos en esa zona del campo y que si llega en este período de pases puede tener menos minutos de los que tendría si se queda en Fénix.

El presidente Ignacio Ruglio se comunicará con dirigentes de Fénix por estas horas para comenzar a encaminar la llegada del jugador para 2024.

La idea, por la buena relación que hay entre los clubes, no es esperar a que se venza un contrato para que llegue libre sino generar un plan conjunto para ser socios en una futura venta del jugador, tal como hizo Peñarol cuando trajo a Joaquín Pirquerez de River Plate.