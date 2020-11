Igor Yebra es declarado ciudadano ilustre de Montevideo

El actual director del Ballet Nacional del Sodre, Igor Yebra, es desde este lunes Ciudadano Ilustre de Montevideo, por su aporte a la danza uruguaya.

Yebra, que dejará su cargo a fin de año por decisión del actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, acaba de estrenar La tregua en el Auditorio del Sodre, una obra que se basa en la novela del escritor uruguayo Mario Benedetti.

Un mes atrás, en entrevista con El Observador, Yebra decía sobre su paso por el ballet del Sodre que fueron "tres años monstruosos". "El primer año llegué teniendo que ocupar el lugar de Julio Bocca. La sensación aquí era la de si se hubiera acabado el mundo, hecatombe total. El segundo año, María Noel Riccetto se va. Entonces ir pensando qué ocurría después. El tercer año llegó una pandemia (se ríe) ¿Quieres mojones? Ahí los tienes. Por eso me siento muy orgulloso del trabajo realizado por todos, porque me he sentido muy apoyado por el equipo que tengo. Y por el público siento un cariño muy grande. Me podría ir de aquí diciendo que voy a cumplir dos récords: el de mayor asistencia de público y el de menor, con esta pandemia que se va de un extremo al otro. Ha sido una pelea continua. Estos años han pasado como si fueran tres semanas. Me dijeron que no voy a continuar y hay gente que me pregunta por qué me involucro tanto sabiendo eso. Porque no sé hacerlo de otra manera. ¿Y si mañana estoy muerto? Entonces lo hago ahora. Lo que pasará mañana, quién lo sabe. Es mi manera de ser".

Yebra llegó al Ballet Nacional del Sodre en febrero de 2018, en el lugar de Julio Bocca. Entre otras, puso en escena a obras como El Corsario, El Quijote del Plata y La Viuda Alegre. En 2019 estrenó La Sílfide, Onegin y Manon, la última presentacióde Riccetto como bailarina. Este año llegó a estrenar Un tranvía llamado deseo pero a causa de la pandemia de coronavirus solo tuvo una función.