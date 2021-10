IM apagó rastreador del auto oficial de Carolina Cosse y el de su escolta de seguridad

La Intendencia de Montevideo (IM) apagó el rastreador del auto oficial de la jefa comunal Carolina Cosse y el de su escolta de seguridad. Esto implica que no puede hacerse el seguimiento de los recorridos de ninguno de los dos vehículos, como sí se hace con el resto de las unidades de la flota departamental.

Consultado al respecto, el prosecretario general de la intendencia, Daniel González, dijo a El Observador que la medida respondió a "un tema de privacidad y seguridad". El segundo auto le corresponde a él por su posición, aunque en la mayoría de los casos se usa para escoltar el coche de la intendenta. En ese auto viaja su custodio, que en general lleva la delantera para hacer las avanzadas sobre el territorio.

González expuso a modo de ejemplo que uno de los aspectos que se pretende evitar es que no quede registrada la casa de Cosse cuando el auto pasa por ahí. El jerarca destacó no obstante que los autos mantienen su matrícula oficial —distinguida con la sigla SIM— y que no tienen ninguna denuncia asociada a un uso incorrecto.

El prosecretario también aseguró que los vehículos quedan estacionados en dependencias de la intendencia, y que se usan en lo estrictamente referido a la gestión departamental. "Es una cuestión de trabajo. Todo el resto de los controles se mantienen", afirmó. González indicó además que para cualquier asunto personal ajeno a la administración los jerarcas usan sus autos particulares y no los oficiales.

El auto en el que viaja la intendenta es eléctrico, y depende de Secretaría General. Las cargas tienden a hacerse en el garaje de la sede departamental. A pesar de esa condición, el vehículo forma parte del Sistema de Control Vehicular (Sisconve) de Ancap, una plataforma a través de la que los autos oficiales del Estado —de Presidencia, ministerios, empresas públicas, instituciones públicas y gobiernos departamentales— pueden cargar nafta en las estaciones de la empresa estatal.

Cada recarga queda registrada en un software que permite a su vez chequear los recorridos mediante georreferenciación. El sistema existe desde 1998, aunque se aceleró su implementación a partir de 2011 bajo la presidencia de José Mujica, en un lanzamiento que contó con la colaboración de Antel, que entonces presidía la hoy intendenta Cosse.

Camilo dos Santos

En el caso particular de la IMM, el Sisconve sirve, por un lado, para llevar un registro certero de las carga de nafta y evitar así irregularidades. Por otro, se utiliza para verificar que los vehículos de la flota estén cumpliendo con la labor asignada. A modo de ejemplo, puede iniciarse una investigación administrativa a aquel conductor que se encuentre por fuera del área que le corresponde en el momento.

Según supo El Observador, la administración de Carolina Cosse es la primera que oculta los recorridos del intendente: es una medida a la que no recurrieron sus antecesores.

El mecanismo de georreferenciación del Sisconve varía según las condiciones de cada repartición estatal. Según confiaron fuentes de gobierno a El Observador, hay vehículos especiales que —por las tareas que desempeñan en territorio— en ocasiones requieren de una doble clave a la hora de acceder a su historial de ubicación. Es decir, tiene que haber un funcionario extra que valide la visualización de esos recorridos.

Esos datos no son abiertos a cualquiera, sino que se monitorean desde áreas específicas de los organismos públicos. En el caso de la intendencia de Montevideo, el control se realiza desde una oficina en el piso 3 y medio del palacio municipal.

Desde Ancap señalaron a El Observador que en la actualidad hay en el entorno de 16 mil vehículos en todo el país incorporados al Sisconve. Cada organismo público se encarga de gestionar la información que de ellos surja.

González garantizó que ambos vehículos con rastreador apagado son conducidos por funcionarios de carrera de la intendencia. La chofer de la intendenta, por ejemplo, es una trabajadora que antes cumplía tareas en la repartición de Limpieza.

La conducción de los autos oficiales suele despertar rispideces entre funcionarios. Prueba de eso es que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) planteó su malestar semanas atrás por una jerarca que solicitó tener a una conductora de su confianza, en lugar del chofer de carrera asignado a su vehículo.

El caso Turismo

La comisión investigadora sobre irregularidades en el Ministerio de Turismo pidió un oficio a la Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A (Ducsa) para que informe sobre "incidentes detectados en el equipamiento instalado en vehículos" de la cartera entre el 1° de marzo del año pasado y el 30 de setiembre que tengan instalado el Sisconve.

A instancias del diputado frenteamplista Gustavo Olmos, también se pidió al Ministerio de Turismo que informe sobre "incidentes detectados en el equipamiento instalado en vehículos de su flota". Desde el Frente Amplio tienen sospechas de que al auto oficial asignado a Daniel Reta, adscripto del exministro Germán Cardoso, se le haya sacado el radar del Sisconve.