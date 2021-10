Subsecretario y director general de Turismo dijeron desconocer qué papel cumplía Elbio Rodríguez

Los dos principales jerarcas que seguían en jerarquía a Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo dijeron desconocer el papel que cumplía Elbio Rodríguez, el polémico "asesor honorario" del extitular de la cartera, que es protagonista de una parte de las denuncias por presuntas irregularidades en las compras efectuadas en esa cartera.

"Lo vi en seis o siete oportunidades", dijo ante la Comisión Investigadora de Diputados el subsecretario Remo Monzeglio. "Pendulaba entre la oficina del ministro y la dirección nacional. No tenía un rol", afirmó.

Monzeglio dijo haber saludado a Rodríguez "en dos, tres o cuatro oportunidades" y afirmó no poder relatar "en qué temas específicos" tuvo particupación.

Cuando se le preguntó por qué vía llegó al ministerio la oferta de Kirma Services, la firma estonia que se contrató para la publicidad digital y y cuya llegada se vincula a Rodríguez, Monzeglio respondió que no sabía: "No tengo idea".

"No, absolutamente", volvió a responder cuando se lo consultó si conocía a algún representante de esa empresa. También dijo desconocer las gestiones realizadas para contratar por US$ 800 mil a la empresa Netcom para una campaña de publicidad en la vía pública.

"Es la quinta vez que lo digo", reaccionó cuando se le insistía en preguntar aspectos relacionados con las compras de publicidad para el ministerio.

En un sentido similar se pronunció ante la comisión el director general de Secretaría, Ignacio Curbelo, al que simplemente "le consta" que Rodríguez nunca fue un funcionario o un asesor contratado formalmente por el ministerio, pero que sí estuvo trabajando en la oficina de la Dirección Nacional de Turismo durante unos dos meses. "Desconozco en qué carácter y qué funciones cumplía. Simplemente lo saludé en el pasillo en alguna oportunidad", expresó.

Curbelo aportó en cambio algunos datos sobre Daniel Reta, otro de los involucrados en las denuncias y que se desempeñaba como adscripto al entonces ministro Cardoso.

Según el director general, Reta era la única persona en el ministerio, fuera de las jerarquías, que tenía asignado un auto oficial. Ese beneficio, apuntó, había sido autorizado por el propio ministro. En el caso de Reta, se trataba de un auto sin chofer.

Ante la pregunta de los diputados frenteamplistas, Curbelo dijo desconocer si el entonces adscrito tuvo "algún inconveniente" con el auto oficial, dijo que no le constaba. Lo que sí planteó Curbelo es que Reta "generaba viáticos" ante la "numerosas y periódicas" salidas que hacía al interior del país.

Investigarán toda la publicidad

El diputado Eduardo Antonini, promotor de la denuncia efectuada por el Frente Amplio contra Cardoso, pidió este jueves que la comisión anexara a la investigación la nota publicada por El Observador que da cuenta que Elbio Rodríguez, asesor de Cardoso en el ministerio, ajustó la propuesta publicitaria que había presentado la empresa Kirma Services, ante objeciones de Young & Rubicam. "Aporta algunos elementos que estaría bueno tener en la comisión", dijo.

Antonini pidió también solicitarle al ministerio todos los expedientes relacionados con las contrataciones entre la cartera y el comunicador Sergio Puglia, ex socio del subsecretario Monzeglio en un emprendimiento privado.

Cardoso, que también actúa como denunciante en la comisión, contraatacó y pidió relevar todas las contrataciones de publicidad efectuadas desde 2010 a La Diaria, Brecha, Caras y Caretas y la radio M24.

Antonini no se amilanó y pidió a su vez investigar todas las contrataciones efectuadas a medios de prensa durante la gestión del ex ministro y ahora diputado."Tomo el mismo modelo", retrucó Cardoso, que solicitó a su vez todas la contrataciones de prensa que efectuó el ministerio en los últimos 11 años.

Expedientes atrasados

Roque Baudean, sucesor de Martín Pérez Banchero al frente de la Dirección Nacional de Turismo, dijo ante la comisión dijo que al asumir no tenía pendiente en su bandeja ningún expediente. Pero, agregó, con el correr de los días fueron apareciendo.

"No puedo precisar la cantidad justa, porque, realmente, se está trabajando muchísimo en un horario muy amplio; se sacan expedientes, se sacan expedientes y aparecen cuarenta más, y se siguen sacando y vienen más", aseguró.

Baudean lo explicó en función de que, como se había credo una coordinación técnica, los expedientes "rebotaban de un lado a otro" y no se definían. La razón, precisó, es que no se concretaba la firma del ordenador de gastos -en referencia a Pérez Banchero, que dijo haber rechazado la política de compras de Cardoso-.

Pérez Banchero se limitaba a precisar que la compra había sido definida por la coordinación técnica, y evitaba actuar.

Una agenda complicada

Con un plazo máximo de actuación previsto hasta el 8 de noviembre la comisión viene encontrando serias dificultades para obtener la presencia de testigos claves para la investigación.

Kirma Services, la misteriosa empresa de origen estonio que había sido contratada por Cardoso para la campaña de publicidad digital del ministerio, que finalmente no se ejecutó. La firma no respondió ninguno de los mensajes que se le remitieron. Siguen sin respuesta además tres correos electrónicos enviados a Cisneros Interactive, otra de las firmas contratadas por el ministerio. En este caso, los legislador no tienen en claro ni siquiera el nombre de algún responsable.

Álvaro Moré, el director ejecutivo de Young & Rubicam, la agencia de medios que trabaja con el Ministerio de Turismo, declinó comparecer de forma presencial ante el Parlamento, pese a la insistencia por parte de los diputados

En una conversación con el diputado Juan Rodríguez, presidente de la comisión, Moré comunicó que ese tipo de decisiones eran resorte de la casa matriz de la agencia, y ofreció en cambio responder por escrito, con disposición a contestar repreguntas en caso de haberlas.

De esa misma forma responderá Gonzalo Praderio, director de Wavemaker.

Diego Fábregas, director de Netcom, también declinó concurrir de forma presencial.

El lunes 18 comparecerá Daniel Reta, ex adscripto de Cardoso. La semana siguiente, el 25, será el turno de Oscar Iroldi, adscripto al subsecretario Monzeglio y que también se desempeñó como "coordinador de marketing" durante la gestión de Cardoso. El martes 26. en tanto, será el turno de Elbio Rodríguez.