Barrio Modelo, el plan de la IMM para reconvertir la zona del Mercado Modelo

La mudanza del Mercado Modelo al Parque Agroalimentario está prevista para el primer fin de semana de noviembre, y desde ya la Intendencia de Montevideo proyecta cómo reconvertir la zona que por más de 80 años ha sido el principal centro de comercio mayorista de frutas, hortalizas y productos de granja en el país.

Así lo explicó Patricia Roland, directora de Planificación de la comuna, a El Observador. “Para nosotros es muy importante que donde está el Mercado hoy haya un espacio público de calidad que sea el núcleo de todo”, sostuvo la jerarca, quien recalcó la intención de implantar “una serie de torres entre viviendas y oficinas”.

En este sentido, expuso que desde hace dos años hubo llamados a propuestas para “tener una idea para proyectos futuros”. “Se hicieron una cantidad de acciones con vecinos, promotores privados, actores culturales, tratando de recabar opiniones para construir una idea de barrio nuevo”, contó.

“Lo último que se hizo fue un llamado a través de CND (Corporación Nacional para el Desarrollo) para ver si había interés concreto de algunos privados para invertir en la zona”, señaló. Roland apuntó que en esa instancia hubo dos propuestas, una de las cuales la IM ya contempla para desarrollar a futuro. “Esa promotora acaba de presentarle a la Intendencia formalmente esta propuesta para la declaratoria de interés para que eventualmente, si se logra, corran con cierta ventaja el día que se haga el llamado”, indicó la jerarca.

Roland expresó que en paralelo su dependencia trabaja en el armado del proyecto, definiendo “qué tipo de usos, qué tipo de edificabilidad se le va a dar a esos terrenos”. El material recopilado sería enviado a la Junta Departamental para la aprobación de las normas edilicias y de ocupación del suelo. Una vez que se obtenga el visto bueno de los ediles, se abriría el llamado a promotores para comenzar a poner en marcha el proyecto.

Roland estimó que todo el proceso conllevaría entre 6 y 8 meses. Siendo que la mudanza es en poco más de tres meses, habría un lapso en que el actual terreno del Mercado Modelo estaría a la espera del comienzo de obras.

El espacio está enmarcado por tres grandes avenidas: José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela y Dámaso Antonio Larrañaga. Roland consideró que, si bien es una zona “súper bien comunicada”, la intención es que “a la interna, el barrio tenga un control mucho más peatonal, y que tenga un uso más intensivo del suelo en cuanto a vivienda y otros usos”.

“Entre nosotros hablamos de Barrio Modelo -un poco por juego de palabras-, en que las cosas que se vayan desarrollando ahí tengan que ver con lo que hoy ya estamos incorporando a la ciudad existente”, narró la arquitecta.

El Parque Agroalimentario al que se muda el actual mercado está siendo construido por la Unidad Agroalimentaria Montevideo (UAM) en Luis Eduardo Pérez y la ruta 5, en la zona de La Tablada.

Según había informado su presidente, José Saavedra, a El Observador, la inversión es de US$ 65 millones en total. La IMM aporta de US$ 30 a US$ 32 millones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca US$ 15 millones y el Banco República de US$ 20 a US$ 25 millones.