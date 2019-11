IMM investiga propaganda a favor del FA en ómnibus metropolitano, algo que está prohibido

La división de Transporte de la Intendencia de Montevideo (IMM) investiga un caso de propaganda política a favor del Frente Amplio (FA) a bordo de un ómnibus metropolitano.

En el video que se viralizó en redes sociales se ve al militante Bernardo Ramazzi repartiendo este domingo tres cartas con las que la coalición de izquierdas pretende conquistar al electorado de cara al balotaje.

Consultado por el episodio, Ramazzi –integrante de Redes Frenteamplistas– reconoció que no estaba al tanto de que no se podía hacer proselitismo político en el transporte público. "En absoluto, si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho", explicó. También reconoció que no es la primera vez que sube a un ómnibus a repartir material frenteamplista, ya que también lo hizo previo al 27 de octubre con listas del sector de Mario Bergara.

"Como todos saben, el domingo último hay un balotaje. Se vota entre Daniel Martínez y su programa, y el de Lacalle, Talvi y Manini. Y yo quiero dejarles –si son tan amables y quieren recibir– una carta. Una carta para el que no sabe lo que va a votar todavía, una carta para el que no quiere votar a Daniel Martínez y sus propuestas, y una carta para el que sí quiere votar a Daniel Martínez y sus propuestas. Son cartas respetuosas para todos los uruguayos", se escucha decir a Ramazzi, con un grupo de volantes en su mano.

Desde la comuna aseguraron a El Observador que si bien no recibieron una denuncia formal están investigando el tema, ya que la normativa departamental prohíbe el proselitismo político en el transporte público. "Se prohíbe la propaganda que contenga información reñida con las buenas costumbres o de tipo proselitista en general, especialmente relacionada con temas políticos, religiosos o gremiales", asegura el artículo del digesto departamental.

Buenas, trasladamos tu mensaje a la empresa correspondiente a fin de iniciar una investigación, ya que la propoganda proselitista está prohibida en el sistema de transporte.

Gracias por tu aporte.

Saludos. — Montevideo Transporte (@mvdtransporte) November 4, 2019

La intendencia busca determinar cuándo se dio este episodio, si la persona pagó boleto o no, así como la empresa a la que pertenece esa unidad.

El FA lanzó en los últimos días una nueva fase de la campaña bajo el lema "voto a voto" para la que se diseñaron "tres cartas para un país", una iniciativa que busca convencer a la población de por qué Martínez tiene que ser el próximo presidente.

La primera de las cartas está dirigida a los votantes frenteamplistas, a quienes les señalan que “es posible ganar” y que el FA es la “primera fuerza política del país”. La segunda está dirigida a quienes dudan qué votar y continúa diciendo que hay en disputa dos visiones de país “muy distintas” con argumentos que aluden al "neoliberalismo", "recortes" y "schocks de austeridad".

La tercera y última carta está dirigida a quienes no piensan votar al oficialismo. Le expresan su respeto por la decisión y señala que tener diferentes caminos no los hace enemigos. “Entre todos encontraremos las mejores formas de resolver los problemas y dirimir democráticamente nuestras discrepancias”. señala ese escrito.