IMM suspendió instalación de hub de residuos en Carrasco Norte ante quejas vecinales

La Intendencia de Montevideo (IMM) desestimó la ubicación del ecopunto previsto para el Municipio E, cuya construcción la administración de los exintendentes Daniel Martínez y Christian Di Candia había proyectado en un terreno entre Saldún de Rodríguez y Camino Carrasco, en el barrio Carrasco Norte. La iniciativa impulsada mediante el Fondo Capital había generado rispideces con los vecinos del complejo lindero Altos de Carrasco y el entonces alcalde nacionalista, Agustín Lescano.

Según informó el Municipio E a través de su cuenta de Twitter, la construcción fue desestimada hasta que no se dé con una nueva ubicación. La obra es una de las tres previstas también en municipios C y CH, que con un costo total de U$S 2,3 millones busca acopiar residuos potencialmente valorizables con el fin de reducir la cantidad de despojos que acaban enterrados en el vertedero municipal de Felipe Cardoso.

Los vecinos habían afirmado que el proyecto iba a derivar en un "basural", y reclamaban a la comuna un estudio de impacto ambiental. Fuentes de la anterior administración habían indicado a El Observador que tal medida no era necesaria. Es por esto que el exalcalde Lescano había recurrido al Ministerio de Ambiente para solicitarle que considerara su planteo. El dirigente nacionalista había catalogado el accionar de la IMM como un "atropello al tercer nivel de gobierno".

“Es toda una cuestión medio idílica que es insostenible en el tiempo, y cuando no se sostiene en el tiempo, queda un basural, y de eso no se vuelve”, dijo meses atrás a El Observador el presidente del complejo Altos de Carrasco, Juan Valdés. El vecino había afirmado que ninguna de las 40 familias del complejo se hubieran mudado al mismo lugar de saber que tan cerca de su casa tendrían un centro con estas características.

Según consta en el llamado a expresiones de interés emitido por la comuna a mediados del 2020, la instalación pretendía “recibir de forma diferenciada podas, escombros y voluminosos”. Además, señaló que se podrían recibir “materiales especiales o peligrosos, como electro electrónicos, aceites usados y artículos a donar”.

El exsecretario general Fernando Nopitsch calificó como "temores infundados" a los planteos de los vecinos. “Es un lugar cerrado con funcionarios permanentemente, solo abre el portón para el horario que se va a hacer la descarga. Ahí vas vos con tu vehículo, y hay una persona controlando lo que llevás y dónde lo tenés que depositar”, dijo por entonces el jerarca.

El debate tenía larga data, y se había desatado en 2017, cuando el entonces intendente Daniel Martínez aprobó la asignación del espacio para montar la planta en Carrasco Norte. No obstante, ante los reclamos de los vecinos canalizados a través del Municipio E, el jerarca dio marcha atrás y firmó en octubre de 2018 –más de 10 meses después– una resolución que dejaba sin efecto la anterior.

El documento también llevaba la firma del secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, que varios meses más tarde defendió el proyecto.

El jerarca sostuvo no obstante que la IMM no precisaba una nueva resolución revocatoria de la anterior para actuar sobre un terreno que, al no tener padrón asociado, es un espacio público. Valdés, por su parte, calificó al procedimiento como “una jugada a escondidas”.