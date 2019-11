Importación de carne de vecinos compite con China y se hace cuesta arriba

A pesar de que se están alineando los astros como para poder traer carne con hueso desde Argentina, tras gestiones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, aún se está a la espera de los certificados sanitarios por parte del Servicio Nacional de Sanidad Animal de ese país.

En 2016, hubo un acuerdo recíproco entre Uruguay y Argentina para el comercio de asado con hueso. En ese entonces, era para enviar el producto uruguayo al otro lado del charco, aunque finalmente no se llegaron a concretar negocios se espera retomar el arreglo. La semana pasada Informe Tardáguila consignó que se estaba a días de importar asado argentino con hueso, ya que tanto importadores uruguayos como exportadores argentinos estaban solicitando esa autorización.

El principal atractivo para este negocio está dado hoy por la gran brecha que existe entre el precio del ganado entre ambos países. En Uruguay, los frigoríficos pagan por un novillo especial para faena US$ 4,35 por kg a la carne, mientras que en Argentina un novillo de exportación cotiza a US$ 2,48 por kg, según Faxcarne.

Un operador local, sin embargo, consideró que para los casos de carne con hueso –o asado- los importadores no están ejerciendo una importante presión, porque los precios en Argentina se están pareciendo cada vez más a los de Uruguay y no hay grandes diferencias en caso de importar.

Según explicaron, a medida que cada vez más frigoríficos en la vecina orilla son habilitados para vender a China hace que los precios converjan. Una situación similar ocurre con Brasil.

El director del abasto Santa Clara, Jorge López, dijo a El Observador que los precios que están pasando desde Brasil para diciembre son “astronómicos”. En cortes que valían cerca de US$ 5 –el kilo-, están pidiendo “como barato US$ 6”, graficó el empresario sobre la suba de los valores. “No hay motivación tampoco para lo de Argentina por un tema de precios y más en diciembre, que lo venden todo”, explicó López.

Según consignó El País este viernes, ya desde la próxima semana el precio de la carne bovina en el abasto volverá a subir, con aumentos que pueden ir desde $ 20 a $ 30 el kilo para los cortes que llegan desde Brasil, que son sin hueso y envasados al vacío. El cerdo también acompañará ese incremento con una suba menor para las pulpas (Entre $ 15 y $ 20), se informó.

En octubre, Uruguay importó 4.067 toneladas de carne vacuna, más que duplicando el volumen de octubre del año pasado (1.693 toneladas). En el acumulado enero-octubre, ingresaron 25.418 toneladas peso embarque de carne vacuna, mientras que durante igual período del pasado fueron 13.566 toneladas. El 93% de la carne importada proviene de Brasil, otro 5% viene desde Paraguay y un 2% desde Argentina.

Hace dos semanas, los principales frigoríficos que abastecen el mercado de carne vacuna en Uruguay volvieron a subir sus precio de lista. La suba fue de $ 5 el kilo para los cortes con hueso –media res-, mientras que el asado tuvo una suba de $ 10 aunque en algún frigorífico importante llegó a subir hasta $ 30.

En los últimos meses lo que más se ha resentido en consumo son los cortes con hueso, debido al impedimento existente para su importación que ha provocado una importante suba de precios y al boom de la demanda china por carne vacuna. En el caso de los cortes deshuesados, el ajuste de precios ha sido amortiguado hasta el momento por las compras principalmente provenientes de Brasil y en menor medida desde Paraguay.

Otro de los factores que está complicando la importación es la fuerte suba que ha experimentado el tipo de cambio en Uruguay. El dólar acumula una apreciación de 16,6% en lo que va de este año.

Exportaciones aumentaron 7,3%

Según informó Presidencia este lunes, en lo que va de este año hasta el 16 de noviembre Uruguay exportó carne por US$ 1.853 millones principalmente a China y la Unión Europea. Esto implica un 7,3% más que en igual período de 2018. El Instituto Nacional de Carnes detalló que la venta de carne bovina alcanzó 405.341 toneladas (US$ 1.543 millones), la de ovinos sumó 11.985 toneladas (US$ 54 millones) y las menudencias implicaron colocaciones por US$ 94 millones.