Inavi promoverá el vino sin alcohol en Uruguay

Promover el vino sin alcohol es una de las prioridades del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) para 2023. "Es una categoría muy necesaria para el país", subraya el presidente del organismo Ricardo Cabrera en conversación con El Observador. Si bien se trata de un vino distinto, a pesar de no tener alcohol, la Organización Internacional de la Viña y el Vino lo califica efectivamente como vino, “y nosotros estamos en ese tren”, resalta Cabrera y explica que "en todo el mundo existe la categoría de vino sin alcohol, precisamente para poder tener la posibilidad de tomarlo sin necesidad de consumir alcohol".

Algunos países que ya están elaborando el vino sin alcohol son España, Australia u Holanda. De hecho fue en 2004, en España, donde se desarrolló la primera planta del mundo capaz de desalcoholizar un vino natural hasta un contenido alcohólico de 0°.

Para lograr el vino sin alcohol la bebida debe pasar por un tratamiento de osmosis inversa. Este procedimiento se logra una vez que el vino pasa a través de una membrana que separa el alcohol del resto de los componentes, según el tamaño de la molécula.

A grandes rasgos se elabora un vino tradicional, de buena calidad, y por esa osmosis inversa se le retira el alcohol. "Se puede consumir sin estar expuesto a problemas en el tránsito", auspicia Cabrera y afirma: "Tenés todo el gusto del vino, pero sin el alcohol".

"No es barato, pero pueden unirse varias bodegas para hacerlo o también importarlo", reflexiona Cabrera al respecto de cómo llevar a cabo este procedimiento a nivel local. Asimismo, la apuesta a que varias bodegas se unan para tener una marca común permitiría bajar los costos de elaboración.

El vino sin alcohol se puede hacer en todas las variedades de vino y también en espumantes. "No podemos estar exentos de darle a la gente la posibilidad de consumir productos que realmente valen la pena", reflexiona Cabrera.

Aunque está sobre la mesa la alternativa de importar el producto, la prioridad para el Inavi es lograr elaborarlo en Uruguay, "como una variante de consumo para gente que no puede consumir alcohol o para quienes quieren consumirlo y manejan".

"Hay un público que está ávido por este producto y hoy en Uruguay no existe esa categoría", asegura el presidente del Inavi que tiene como meta que el vino cero alcohol pueda comenzar a elaborarse en este 2023.

Ventas en pausa

En el 2022 se dio una meseta en materia de venta de vino. "Tenemos esperanza de que se pueda revertir esta situación", asevera el presidente del Inavi que considera esta coyuntura como un problema mundial. Incluso, la baja del consumo fue uno de los temas centrales tratados en la última asamblea global de la Organización Internacional de la Viña y el Vino en México.

Durante 2022 en Uruguay se vendieron un millón de litros de vino menos que en 2021, en aquel año se habían superado los 60 millones de litros de vino.

En la visión del presidente del Inavi esto responde al contexto económico internacional y también a que la gente apuesta a "cuidarse más".

En este marco, la tendencia indica una mayor comercialización del vino fino (sobre todo de tintos y blancos), frente al vino a granel—es decir el vino de mesa que se exporta sin embotellar—. Sin embargo, la venta hacia el exterior del vino fino también decayó en el último año. Se vendieron 400 mil litros menos que en el año 2021, “pero vendimos a mayor precio”, sostiene Cabrera. El promedio del precio del litro fue de US$ 3.80, con precios de hasta US$ 14 el litro, un valor US$ 0,50 de más alto el litro que el año anterior.

Por otra parte, en el mercado local, el vino uruguayo es el más elegido por los consumidores frente a los importados, a pesar de que el tipo de cambio puede beneficiar a estos últimos en precio. "En iguales condiciones, el público uruguayo prefiere la producción nacional", remarca Cabrera. En la visión del presidente del Inavi esto quedó de manifiesto en la reciente celebración del Salón del Vino del Enjoy donde los asistentes eligieron, por sobre otros, los stands de bodegas uruguayas.