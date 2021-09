Informe del USDA no alteró la estabilidad del mercado de granos

El mercado de granos cruzó el informe del Departamento de Agricultura de EEUU que trajo alguna corrección al alza en el stock de granos de maíz y soja de EEUU, manteniendo una lógica de estabilidad que sostiene precios atractivos.

El informe del USDA no trajo novedades fuertes, y en todo caso levantaron el stock de soja de EEUU y el stock mundial de trigo, al tiempo que corrigió hacia arriba la producción y el stock de maíz de EEUU. Todos datos más bien bajistas en un marco de zafralidad adversa ya que está en pleno la cosecha de EEUU. Las reservas de EEUU siguen bajas, aunque ya no tanto y las compras de China no aparecen con la fuerza necesaria. Tomando en cuenta esos factores cabe valorar la estabilidad de precios de esta semana.

El informe mensual del Departamento de Agricultura de EEUU no trajo sorpresas. Hubo una baja mínima de la superficie de soja pero que fue compensado por un rendimiento mayor al pronosticado en agosto, que ayudó a equilibrar la expectativa de cosecha, proyectada en 119,04 frente a los 118,08 del mes pasado, similar a los 119,12 millones previstos por los operadores previamente.

En el dato clave de stock final hubo un aumento a 5,04 millones de toneladas, por encima de los 4,34 millones del reporte anterior y de los 4,52 millones esperados previamente. Se ve una mejora en el rendimiento previsto de soja, que llegaría a 3.403 kilos, desde la proyección de agosto de 3.363, lo que significaría una mejora respecto a los 3.376 kgs/ha del año pasado.

En la producción prevista para Argentina y Brasil no hubo cambios. La producción prevista para Brasil se ubica en 137 millones de toneladas, las exportaciones fueron reducidas de 82,50 a 82 millones de toneladas.

Mantuvo la producción de Argentina en 46 millones de toneladas.

En las importaciones de China hubo cambios positivos, subió la proyección de 97 a 99 millones de toneladas.

En maíz la estimación de producción proyectada en EEUU pasó a 380,93 millones de toneladas, por encima de los 374,68 millones de agosto y los 379,54 que se esperaban en lo previo. Eso lleva a una recuperación más fuerte de stocks en EEUU, que pasan de 31,56 a 35,77 millones en la nueva proyección.

En maíz también se destacó el aumento en la producción prevista para Argentina que pasó de 51 a 53 millones lo que lleva la proyección de las exportaciones de 36 a 38 millones de toneladas.

El mercado ya había asumido esas proyecciones con las bajas de la semana pasada de modo que tras el informe esta semana predominó una leve recuperación, una sensación de que “pudo ser peor”.

La soja de la próxima cosecha subió seis dólares en la semana pasando de US$ 453 a US$ 459, en tanto la colza sigue con un precio más que destacado y subió US$ 11 de US$ 596 a US$ 607 en el cierre de la semana, con cotizaciones de hasta US$ 612 de acuerdo a las condiciones de calidad.

La realidad de las chacras uruguayas

Ya avanzada la floración y formando las vainas, sigue aproximándose una cosecha récord, si se confirma lo que parece será ausencia de heladas tardías y viene alguna lluvia en octubre que complete el llenado de grano. Los pronósticos para la primavera siguen siendo de sequía, pero setiembre dejará los suelos bien cargados de agua.

Los cereales se mantienen firmes por las necesidades regionales, sin cambios de precios en la semana: US$ 245 por el trigo de la próxima cosecha y US$ 260 por el disponible, con mejoras para las cebadas para malteo que de US$ 243 pasan a US$ 250 por tonelada. También en el caso de trigo y cebada la llegada del sol desde este miércoles resulta muy favorable para acelerar el desarrollo de los cultivos.