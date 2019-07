Informe final sobre ARA San Juan: falta de presupuesto, agua en baterías y disputas internas

La Comisión Bicameral formada en el Congreso argentino para investigar la desaparición del submarino ARA San Juan presentó este jueves las conclusiones del informe final sobre las causas y responsabilidades de la tragedia. El naufragio del submarino de la Marina de guerra argentina ocurrió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo y fue ubicado un año después por la compañía Ocean Infinity a una profundidad de 900 metros.

Según informó Perfil, la comisión, presidida por el senador de Frente para la Victoria, el justicialista José Ojeda, se reunió 55 veces en un año, para recabar informes y consideraciones. El trabajo culminó con más de 6.000 fojas y 47 declaraciones testimoniales.

Agua que entró en el sector de baterías, falta de presupuesto, de entrenamiento de los marinos, carencia de actualización tecnológica, señalamientos políticos y hasta disputas internas en la armada argentina son algunos de los puntos señalados en el informe.

En relación al estado del submarino, el documento advirtió que la falta de recursos presupuestarios, la ausencia de actualización tecnológica y el poco mantenimiento produjeron un deterioro material que limitaba las condiciones operativas. Además, el informe explicó que "la falta de presupuesto pone al marino ante la situación de elegir entre cumplir su misión pese a no contar con todas las garantías de los bienes que conduce, o permanecer en tierra".

Mientras los peritos todavía analizan el caso, la causa judicial es llevada adelante por la jueza Marta Yáñez, quien tendrá que establecer por qué entró agua de mar al sector de baterías produciendo un cortocircuito y un incendio producto de la concentración de hidrógeno.

Los parlamentarios leyeron este jueves un informe acotado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. "No existen indicios ni evidencias que la reparación de media vida haya sido causa de la pérdida del submarino. Se descarta la hipótesis que recibió el ataque de una nave de guerra extranjera, que fuera embestido por un pesquero, o que se encontrara realizando tareas secretas fuera de aguas jurisdiccionales", aseguraron allí.

El ARA San Juan ingresó al Complejo Industrial Naval Argentino (Cinar) en diciembre de 2008 y permaneció hasta junio de 2014. Allí se llevaron a cabo 625 trabajos y obras. Este trabajo se trató de la reparación de media vida del submarino, uno de los aspectos más complicados en la industria naval.

En relación al personal naval el documento señaló que la mayoría "no ha contado en promedio y con la continuidad deseada en el nivel de adiestramiento mínimo indispensable para su actividad, a excepción del año 2017". El documento explicó que, aunque "en este último año la cantidad de días de navegación permitiría establecer el nivel de adiestramiento entre mínimo y aceptable, esto no suple de ninguna manera la falta de experiencia de las tripulaciones producto de muchos años sin alcanzar los niveles mínimos". Esta falta dificulta la instrucción y lleva a que se salteen etapas de "formación imprescindibles en los puestos de comando".

El documento también señaló las responsabilidades del Ministro de defensa Óscar Aguad y los funcionarios de su gabinete. “A partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto y comunicaciones con la nave se evidenció una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública, dilaciones en la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave, destratos a los familiares de los tripulantes y a los legisladores de la Comisión Bicameral y graves irregularidades en los procedimientos sumariales, que denotan una clara responsabilidad política y administrativa de Aguad y de sus funcionarios más cercanos", sostuvo el informe.

La interna de la Marina también se refleja en el informe en un pasaje en el que explica una disputa entre el Almirante Marcelo Srur y el Jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Contralmirante Luis López Mazzeo. Infobae había informado que dentro de la ARA San Juan López Mazzeo aspiraba a suceder a Srur cuando pasase a retiro, pero la tragedia frenó sus planes. "Las posiciones e internas y cuestionamientos de algunas decisiones entre la Jefatura de la Fuerza a cargo del Almirante Srur y el Jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Contralmirante Luis López Mazzeo, llegaron a un punto tal que las decisiones que tomara el primero motivaron la presentación de retiros en forma colectiva, algo inédito desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días en la Armada Argentina. Esto refleja una enorme falta de conducción y de subordinación", explicó el documento publicado por Infobae.

El exjefe de la fuerza dejó ver su contradicción en sus declaraciones ante los parlamentarios. Srur pasó de sostener que no hubiera permitido la salida del submarino si hubiese conocido su estado a decir que el submarino se encontraba en condiciones de navegar pero no solo, sino que debía hacerlo con naves de acompañamiento en superficie. La comisión también explicó que Srur "afirmó que se había opuesto a que los submarinos participen en patrullas de pesca", sin embargo explicaron que el almirante "podía verificar perfectamente si se cumplía o no con su directiva", lo que refleja un "gran desconocimiento sobre la utilización del Submarino, que ya había participado en operaciones de control de pesca ilegal en años anteriores, tarea prevista en la doctrina en vigencia".

El senador Ojeda explicó que asumió la responsabilidad de encabezar la investigación “sin tener ningún condicionamiento o compromiso con nadie”, y explicó que tuvieron muchas dificultades y que no fueron recibidos “por la presidenta del Senado, ni en la cámara de Diputados”.

El presidente argentino Mauricio Macri también es cuestionado en el informe, en el que se lo acusa de exhibir un "bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia" y que, a pesar de los hechos, sostuvo en el cargo al ministro. "Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes", sostuvo el documento.

Del total de 12 legisladores que integraron la comisión, los cuatro del oficialismo firmaron el informe en desacuerdo. Según Perfil, la diferencia que los llevó a firmar en disidencia fue el abordaje sobre la responsabilidad del gobierno en el siniestro. Eso derivó a que los legisladores de Cambiemos hicieran su propio apartado en relación a las responsabilidades en el caso.

Los diputados y senadores responsabilizan al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, por no ordenarle al comandante del ARA, Pedro Fernández, "que regrese en superficie pese al principio de incendio puesto en conocimiento". Inclusive apuntalan a que subestimaron "la gravedad del incidente, situación que no permitió que aflorara un sano criterio de la necesidad de coordinar apoyo para el submarino siniestrado".