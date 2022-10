Informe técnico indica que reforma de seguridad social rebajará las jubilaciones

El equipo de representación de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) presentó el viernes un informe técnico donde se comparan los montos de jubilación por el régimen vigente respecto a los que se obtendrían bajo el régimen propuesto por el gobierno en el anteproyecto de reforma de la seguridad social.

Según explica el documento, el análisis se realizó para diferentes niveles y trayectorias salariales. Las simulaciones realizadas encontraron una rebaja del monto jubilatorio de entre 8% y 36% respecto al sistema actual. El cálculo se realizó en base a un trabajador que firmó la opción voluntaria de aportar a las AFAP y que tuvo la movilidad salarial promedio de BPS. Los números representan la diferencia que se generaría a partir de 2043, el primer año en que se aplicaría íntegramente el régimen propuesto y para personas que se jubilan con 65 años y 30 años de aporte.

“Todas las comparaciones realizadas muestran que las personas se retiran con una jubilación menor a la que obtendrían por el régimen vigente. Este colectivo está integrado por personas que hoy tienen 45 años o menos”, dice el documento al que accedió El Observador.

A modo de ejemplo, el trabajo señala que en el caso de personas con salarios de entre $ 18 mil y $ 30 mil la rebaja oscila entre un 8% y un 20% de la jubilación. En otro caso planteado, se afirma que una persona que comienza ganando algo más de $ 28.500 y alcanza un salario medio de $ 70 mil tendrá una disminución de $ 20 mil en la jubilación, equivalente a una caída de 36%.

“El trabajo muestra que la caída en las jubilaciones se mantiene para trabajadores que se retiran a edades más avanzadas y con mayor cantidad de años cotizados”, agrega.

Otro punto da cuenta que en el período de transición, que se extiende entre 2027 y 2042 y dentro de los casos estudiados “se observa que la mayoría de las personas accederían a una jubilación menor”.

Sin embargo explican, al comienzo de la transición cuando la ponderación del régimen propuesto es relativamente menor y la licuación del suplemento solidario todavía es acotada, “aparecen colectivos de salarios relativamente bajos (entre $ 18 mil y $ 30 mil) que alcanzarían mayores jubilaciones bajo el régimen propuesto”.

De todas formas, agrega, “ya en 2031 y los años siguientes la cantidad de beneficiados pasan a ser cada vez menos y por montos cada vez más pequeños, hasta que prácticamente desaparecen a partir de 2035”, con rebaja de 10% respecto al sistema actual.

En el caso de los salarios medios a partir de $ 40 mil muestran siempre rebajas (incluso en el periodo de transición) que se van profundizando hasta ubicarse por encima de 30% en ciertos casos hacia el año 2043, según muestra el estudio.

“El presidente de la república incumple una promesa electoral. Dijo que no iba a aumentar la edad de retiro a los que hoy están trabajando y que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores que estaban en actividad. Nada de esto ha sucedido. No solamente que se le cambia las reglas de juego a la gente, se la perjudica con menor jubilación”, afirmó el representante de los trabajadores en el Directorio del BPS Ramón Ruiz en conferencia de prensa.

Lea el informe completo

Informe sobre anteproyecto de reforma previsional by El Observador on Scribd