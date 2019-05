Insisten en Argentina con votar aborto legal y presentan proyecto por octava vez

El proyecto de ley que impulsa el aborto legal se presentó en Argentina ante el Parlamento este martes por octava vez consecutiva. Y se eligió esta fecha porque desde hace 14 años se festeja en esta fecha el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

De todos modos, es difícil que la iniciativa prospere dado que no ha cambiado la composición de las cámaras con respecto a hace un año atrás cuando el Senado lo rechazó, y es un año electoral. El legislador de Cambiemos, Daniel Lipovetzky dijo al diario Perfil que "es difícil pensar que el Senado cambie su voto. En Diputados puede volver a tener media sanción, pero todo esto es tan cambiante que no se puede prever una estrategia de arranque... Pero que pueda avanzar hasta el recinto en un contexto de un año electoral, es otra cosa”, agregó.

Como forma de darle visibilidad al proyecto y apoyar la causa, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lo impulsa organizará manifestaciones públicas en más de cien ciudades del país y en otras partes del mundo. En éstas puede verse la presencia mayoritaria de mujeres, abundancia de pañuelos verdes y pancartas con mensajes de protesta.

"Queremos meternos en la campaña electoral, que los candidatos digan su posición sobre el aborto” dijo Victoria Tesoreiro, integrante de la Campaña, según Infobae.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de junio de 2018 por 129 votos a favor y 125 en contra, pero rechazado por el Senado por 38 a 31 votos el 8 de agosto.

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se presentará presenta algunas modificaciones y propone que "toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar" tenga el derecho a una IVE hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.

En caso de que el embarazo fuese producto de una violación, la persona tendrá derecho a abortar pasadas las 14 semanas. Para ello, será necesario el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente. Si una mujer presenta riesgos de salud graves durante el embarazo, aunque no sea víctima de violación, podrá abortar pasadas las 14 semanas.

Con respecto a la edad para abortar, en el caso de las menores de 13 años, se establece que deberán ser acompañadas por al menos uno de sus padres o representantes.

Por otro lado, las adolescentes de entre 13 y 16 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres o representantes, al menos que se trate de un caso donde se presenten riesgos de salud graves. En caso de haber desacuerdos entre la adolescente embarazada y sus padres, el profesional será quien decidirá si realizar el aborto o no.

Finalmente, "la persona mayor de dieciséis (16) años tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley".

Otra novedad es que no se incluye la objeción de conciencia. La ley busca que toda persona tenga derecho al aborto sin autorización judicial previa y por ello, los profesionales que lo practiquen no se podrán negar en ningún caso. Las consideraciones personales, religiosas o axiológicas del profesional no deberán inferir en esta práctica, según el proyecto. Además, se agrega que el profesional o la institución de salud que impida u obstaculice realizar esta práctica deberá ser castigado penalmente con prisión de 3 meses a un año. La persona tiene derecho a acceder al aborto en un plazo máximo de cinco días desde que lo requiera.

Asimismo, se establece que el derecho al aborto deberá estar incluido en el Plan Médico Obligatorio y que tendrá que ser enseñado en los centros educativos públicos y privados dentro de la Educación Sexual Integral (ESI) como un derecho que poseen las personas. Para ello, se utilizarán contenidos científicos, laicos y actualizados.

El presidente argentino Mauricio Macri no está a favor del aborto, aunque sí permite libertad para plantear el tema, por lo que no vetaría la legislación. “Estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie”, dijo en 2018.

El precandidato Alberto Fernández habló sobre el asunto. "Es un tema que parte a la Argentina en dos y todos los temas que divide a la Argentina no son buenos temas", afirmó en diálogo con la FM Tiempo de Río Gallegos. "Hay que, tal vez, hablar un poco más, educarnos un poco más. Por lo pronto me parece que no debe ser un delito y que eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque legalización es un tema que divide a los argentinos" dijo, según recogió La Nación. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner votó a favor de la despenalización del aborto el año pasado.

El pasado sábado, el papa Francisco, de nacionalidad argentina, se refirió al tema y dijo que el aborto "nunca es la respuesta" y que es como "contratar a un sicario para resolver un problema". A su vez, agregó que esto no se trata de fe, sino que es un asunto de humanidad.