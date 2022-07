Insólito: Pedro Sánchez pidió “sacarse la corbata” para consumir menos energía

Plantado frente a la cámara, con saco y camisa desabrochada, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este viernes seguir su ejemplo y quitarse la corbata, para reducir el consumo eléctrico en el tórrido verano europeo.

“Me gustaría que vieran que no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético”, dijo casi sonriente Sánchez en una rueda de prensa difundida por Twitter.

“He pedido a los ministros y los responsables públicos, y me gustaría también (pedir) al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata”, señaló.

“Así también estaremos colaborando al ahorro energético, que tan necesario es en nuestro país”, continuó.

Rompiendo su propia costumbre de usar saco y camisa blanca con corbata, el jefe del gobierno socialista anunció que la semana próxima se dispondrán nuevas medidas en ese sentido.

Con dos olas de calor que hicieron subir las temperaturas por arriba de los 40°C y de incendios forestales por la prolongada sequía, Sánchez aludió con su estilo informal a un uso contenido de los aires acondicionados.

Sánchez anunció que el consejo de ministros tratará el lunes en su reunión "un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético", en línea "con lo que están haciendo otros países europeos", aunque sin dar detalles precisos.

España ha tomado medidas en estos últimos meses para reducir la factura energética, en el marco de esfuerzos solicitados por Bruselas para poner fin a la dependencia europea del gas ruso.

También está alentando el teletrabajo para los empleados públicos de modo de no encender luces ni equipos de refrigeración en los edificios públicos, dentro de un "plan de eficiencia energética", aprobado en mayo pasado.

Según este plan, el termostato de los aires acondicionados no deberá ser inferior a los 27ºC, para que "la climatización de los locales se produzca con el menor consumo de energía".

En línea con lo que han hechos otros países más fríos el norte de Europa, se ordenó que en invierno la temperatura no podrá colocarse por arriba de los 19°C.

A raíz de la guerra de la guerra en Ucrania y por las sanciones contra Rusia, la Comisión Europea presentó en mayo un plan para acelerar el uso de energías renovables para liberarse "lo más rápido posible" de las importaciones de gas ruso. El costo estimado de dicho plan será de €210.000 millones.

Los 27 países miembros adoptaron el martes último un compromiso para hacer “todo lo posible” para disminuir un 15 por ciento el consumo de gas ruso entre agosto de 2022 y marzo de 2023, respecto a la media de los últimos cinco años del mismo periodo.