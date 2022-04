Intendentes fronterizos son afines a la microimportación y niegan que sea habilitar el contrabando

La "microimportación" daría luz verde a que un comerciante de Salto pueda cruzar a Concordia para comprar mercadería más barata –por la diferencia cambiaria con Argentina– y revenderla en Uruguay. Lo mismo para Paysandú con Colón, o Río Negro con Gualeguaychú, los tres puntos fronterizos que encienden las alarmas por las brechas de precios con Argentina.

El tema está en agenda desde hace meses, según aseguran todas las partes del debate. "Esta solución está súper avanzada en el Ministerio de Economía (MEF), faltándole algunas resoluciones en cuanto a topes de los montos de importación, cuál es el listado de familias de productos y las empresas comprendidas", dijo a El Observador la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Facchín.

Las asociaciones departamentales integran desde fines del año una comisión de trabajo con delegaciones del MEF, de la que participa –entre otras reparticiones– el titular de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga. "Se está viendo la posibilidad de que existen licencias para empresas locales, micro, pequeñas y medianas, para comerciantes debidamente acreditados", contó el referente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Juan Martín Della Corte. "En cuanto a la operativa se está hablando de la simplificación de la importación, como controles bromatológicos, y de LATU, a los efectos de alivianar esa carga que se traslada al precio del producto", agregó.

Los tres intendentes son afines a la propuesta, incluso a pesar de las voces que interpretan que abre las puertas a "legalizar el contrabando". "Hoy está entrando por todos lados, por todos los puentes. Es una realidad. Los miles de salteños, sanduceros, rionegrenses que cargan el auto y traen un surtido, ¿qué están haciendo? El comercio local lo que está viendo es que no pueden competir", declaró el intendente Andrés Lima a El Observador.

"Entre nada y esto, me quedo muchísimo con la microimportación", reconoció por su parte el sanducero Nicolás Olivera. El intendente negó que la medida signifique legalizar el contrabando. "Legalización del contrabando es traer cosas de canuto, ilegal, y que de alguna forma acá te perdonen lo que hiciste", expresó. "Lo 'micro' es una adjetivación. Es una importación a menor escala. Desde el momento en que la persona ingresa formalmente la mercadería al Uruguay, no es un contrabando, es importación, porque el proceso el legítimo desde el primer paso", defendió.

Omar Lafluf, intendente de Río Negro, es más cauto: "Me llamó la atención que Lima haya salido con que nos iba a convocar a nosotros. De la microimportación se viene hablando hace tiempo y lo ha manejado el propio presidente hace mucho", afirmó a El Observador. "Creo que va a terminar siendo un combo de medidas. No es tan sencilla la solución. No me animo a decirte que aplaudo con las dos manos. Capaz que sí. Simplemente digo evaluemos todas las medidas, que es lo que está manejando el gobierno", opinó.

Precios de frontera

Una política de precios para la frontera está en agenda desde que el senador blanco Sergio Botana presentó un proyecto de ley para crear una "patente de introducción fronteriza" el año pasado, de modo de que los comerciantes de la zona estén habilitados a importar mercadería más barata desde las vecinas localidades argentinas.

El texto –cuya discusión en el Senado no tuvo mayores avances– sugería autorizar una importación de hasta 15 BPC por viaje ($ 77.460 al valor actual), con un tope de $ 464.760 mensuales. En aquella fecha el presidente de la Cámara de Comercios y Servicios, Daniel Sapelli, arremetió contra la iniciativa por "no hacer más que legalizar el contrabando, tanto emde las propias empresas establecidas así como en aquellas personas que lo utilizan como un medio de supervivencia”, según declaró entonces a Crónicas.

Si bien ese proyecto no prosperó –también se sumaron iniciativas del colorado salteño Germán Coutinho y Cabildo Abierto– el senador blanco recorre ahora los departamentos del litoral para dialogar en torno a políticas de frontera, y tanto Lima en Salto como Olivera en Paysandú lo recibirán esta semana, según dijeron a El Observador.

"Nos parece que esta es la salida. En Semana de Turismo capaz que se pudo sobrellevar porque también muchos argentinos pudieron cruzar a nuestro lado", afirmó Lima. "De viernes a viernes cruzaron 16.800 de Salto a Concordia, y al revés fueron 17.800. El tema es que a partir de ahora ya no tenemos Semana de Turismo, y el salteño va a seguir cruzando a Concordia, y el sanducero a Colón", dijo.

El jerarca frenteamplista propone que las "microimportaciones" paguen un arancel de entre 3% y 5% al ingresar al país, cuyos montos irían a parar a Rentas Generales. "Si se le quitara el 100% del IVA a toda la canasta, igual hoy los comercios uruguayos no serían competitivos, porque la diferencia es muy grande", argumentó.

Un estudio de enero del Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) en Salto detalló que “resulta 56,57% más barato adquirir productos en la ciudad de Concordia que en la ciudad de Salto”. A su vez, “desde el punto de vista de Concordia, el indicador muestra que Salto está 130,3% más caro que Concordia”.

"Todos los días que te demores es el peligro de que se empiece a bajar el laburo. Estamos a contra reloj en esto", dijo el nacionalista Olivera, al tiempo que envió un mensaje al gobierno: "Estamos en un momento en el que no precisamos medidas que sean gestos. Precisamos una solución pensada desde el punto de vista permanente, no de poner una curita. Es el momento de ir a fondo".

Otra de las medidas en discusión consiste en aumentar el descuento del Imesi a las naftas en frontera, que hoy está en 24%. Los centros comerciales y los intendentes coinciden en ampliarlo lo más posible, en tanto las estaciones de servicio "se desabastecen día de por medio" del otro lado. El Observador intentó consultar al MEF al respecto, pero no obtuvo respuesta.