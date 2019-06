Psicólogos dan contención a internos del Inisa tras asesinato de director

Los directores del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) comenzaron a enterarse de la noticia sobre las diez de la noche. La consternación fue total: el cuerpo de Juan Barossi, el director del Centro Cerrito de la Colonia Berro, había sido encontrado cerca de Joaquín Suárez (Canelones), con un disparo en la cabeza. El funcionario había salido de trabajar sobre las cinco de la tarde y, según un testigo anónimo que llamó una hora antes de que la noticia estuviera en boca de todos los trabajadores del Inisa, el disparo lo realizó una persona desde una moto: la víctima murió en su auto, que apareció incrustado en una cuneta de un camino conocido como "El del medio".

Barossi, esposo de 42 años y padre de seis hijos, era muy querido tanto por sus compañeros de trabajo como de los propios internos del centro, que es un establecimiento de confianza, abierto, dentro de la Colonia Berro.

"Hay un equipo de psicólogos trabajando con los jóvenes, que están muy mal anímicamente desde que se enteraron de lo que pasó", dijeron a El Observador fuentes del organismo, que agregaron que los jóvenes están de este modo "visualizando" lo que significa un daño de esta naturaleza en las personas y sus familias, ya que esta vez "les ocurrió algo muy cercano a ellos".

"Estamos todos muy impactados, muy movilizados", dijo Gabriela Cristiani, directora del Centro de Ingreso de Adolescentes Masculinos, quien recuerda a Barossi como "un tipo totalmente dedicado a los chiquilines".

Barossi era un funcionario que no tenía formación universitaria pero con un desempeño que estaba evaluado con "calificaciones muy altas", según las fuentes. El director había ingresado al Inisa en 2005, y estaba a cargo del Centro Cerrito desde 2015.

Una persona allegada al jerarca que no quiso ser identificada aseguró que no le constaba que Barossi estuviera amenazado o "incómodo" con su trabajo, y que hay una ansiedad general para saber el móvil del asesinato y si el homicidio está vinculado a su función, algo que la policía todavía no determinó.

El caso fue derivado a la fiscalía de Pando y está siendo investigado por el departamento de Homicidios de la Policía de Canelones.

El Sindicato Único de Trabajadores del INAU (Suinau) lamentó en un comunicado lo sucedido y señaló que, en diálogo con las autoridades se les aseguró que "se dispondrán algunas medidas institucionales ante este hecho de extrema gravedad".

"Estaremos atentos a la investigación que se realice por parte de la Policía, para que se llegue a establecer lo mas rápido posible, cuál fue el móvil que llevó a este fatal desenlace, y para que se determine quiénes fueron los responsables de éste homicidio", escribió el sindicato en un comunicado que publicó en su página de Facebook.