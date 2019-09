Inversor ángel: un oficio basado en la confianza que requiere de experiencia

Los próximos 2 y 3 de octubre, inversores y representantes de 50 redes de inversores ángeles de toda Latinoamérica se reunirán en Montevideo. Vendrán al Regency Park para el Xcala Summit, que más allá de brindar herramientas y tendencias como la temática, se ha convertido en una forma de trabajar el vínculo personal. Es que, como define la directora general de Xcala, la uruguaya Isabelle Chaquiriand, “invertir es un tema de confianza”.

Pero además de inversores experientes y emprendedores, a este foro se acercan muchos profesionales del mundo empresarial que están explorando la inversión corporativa, con el objetivo de que sus compañías inviertan en startups de su propia industria pero que tienen modelos o públicos distintos. Según Chaquiriand, se trata de una manera de entender hacia donde va su negocio a través de inversiones que son más estratégicas que financieras. .

La directora de Xcala agrega otro público: ejecutivos que más allá de que se quieran convertir en inversores o no, buscan una buena instancia de aprendizaje sobre los razonamientos y dinámicas de los inversores. Esto les ayudará en sus propias empresas, por ejemplo, al proponer que se apueste a un proyecto nuevo.

A continuación un resumen de la entrevista de Café y Negocios con Chaquiriand.

¿Cómo define a un inversor ángel?

Es el particular que decide invertir parte de su patrimonio personal en emprendimientos. En lugar de comprarse un apartamento en Punta del este y alquilarlo, o comprar bonos del tesoro, decide invertir en emprendimientos para tener un retorno sobre su inversión. Si bien es una inversión de alto riesgo, va a tener la tendencia a invertir en emprendimientos que ya hayan validado su modelo de negocios y productos. Generalmente no invierten en etapas muy iniciales, porque los niveles de incertidumbre son enormes.

En Uruguay esas etapas están cubiertas…

Sí. Las etapas pre-semilla o semilla, que son las etapas iniciales, en Uruguay se cubren con familiares o amigos, o con la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Tenemos la enorme suerte de tener esos organismos públicos de apoyo. Después aparecen los inversores ángeles.

Vienen cuando se busca capital para crecer. Este inversor en general es un ejecutivo senior o es un emprendedor que ya hizo su negocio, o un dueño de empresa,y puede aportar sumándose al directorio del emprendimiento o como mentor. No solo aporta capital, sino que además aporta red de contactos, el mentoreo para llevar adelante su negocio. Se vuelve un miembro más del directorio con una experiencia muy importante para que el negocio despegue. El negocio del inversor angel no es sacar utilidades todos los años. Es invertir y que cinco o siete años después pueda hacer lo que se llama un exit: que el emprendimiento haya crecido en forma significativa y pueda vender su participación, recuperar la inversión multiplicada varias veces su valor. Quiere invertir en emprendimientos que tengan un potencial grande de crecimiento porque su negocio es el crecimiento del emprendimiento.

Diego Battiste

¿Cómo puede ayudar el foro de Xcala a quien quiere incursionar como inversor ángel?

Ser inversor ángel es un oficio. Requiere mucha experiencia, juntarse con gente que sabe. Cada inversor tiene que descubrir su perfil particular. En el foro va a escuchar a distintos oradores de nivel internacional, distintas tendencias de inversión, va a recibir consejos y poder entender cómo funciona este mundo. También se podrá conocer a inversores de otros países que hace muchos años que invierten.

Es una inversión de alto riesgo. Por lo tanto tiene alto retorno pero también una posibilidad de fracaso alta.

En un tipo de inversión con posibilidad de alto retorno pero también de alto riesgo. ¿Cuál es el principal consejo que le puede dar a alguien que recién empieza a invertir?

Que no ponga todo su capital en un solo emprendimiento. Que arme una cartera de inversión. Atomice riesgo poniendo capital en distintos emprendimientos. No llevarse por el amor a primera vista. Que mire muchos emprendimientos, que entienda, que evalúe bien, que observe cómo trabajan otros inversores, que encuentre su perfil de inversión.

Salvo que tenga una billetera muy grande, para poder invertir en cinco o seis emprendimientos, lo sano es coinvertir, juntarse con otros.

Armar todo esto debe llevar mucho tiempo…

Sí y es una cuestión de confianza. Es uno de los aportes que puede hacer eventos como el de Xcala, que puedas conocer, capacitarte, tener más herramientas para ejercer este oficio. (Ser inversor) requiere de capacitación. Es lo que hemos hecho en Xcala todo este tiempo, capacitando muchos inversores, que entienda bien de qué se trata. Hace varios años, cuando empezábamos, muchos inversores decían que habían invertido una vez, le había ido mal y no querían invertir más. Quizás esa persona no tenía toda la información o las herramientas para entender dónde tenía que invertir, y para ejercer esta actividad. Es absolutamente apasionante pero requiere entender bien qué es lo que se está haciendo. Por eso la importancia de instancias como esta y trabajar con redes de inversión ángel, para hacerlo de manera profesional y gestionar mejor su riesgo.

¿Cómo está viendo la inversión ángel en Uruguay?

Si miramos Uruguay para atrás, en relación a todo el ecosistema emprendedor uruguay, sin duda desde 2000 ha sido un antes y después. En el tema inversor, a diferencia de lo que pasa en EEUU y Europa, en América Latina los inversores ángeles son en general empresarios activos. En EEUU y Europa, son empresarios que ya hicieron su exit, que conocen más el ciclo emprendedor.

En América Latina la aversión al riesgo es distinta, la necesidad de capacitación es mucho mayor para entender lo que se espera de su rol, cómo ayudar al emprendedor, los tiempos de este tipo de inversiones.

En Uruguay falta trabajo en esto. Con Xcala hemos venido trabajando. Se puso el tema en agenda. Sería ideal que hubiera mayor cantidad de inversores ángeles

¿Cuál es el principal desafío que percibe en el ecosistema?

Que es dinámico y pujante, pero está enormemente concentrado en las primeras etapas del emprendimiento. Hay muchas pre incubadoras e incubadoras. No hay tantos instrumentos de apoyo o acompañamiento para la etapa de crecimiento o desarrollo. El resultante es que a los inversores también les cuesta encontrar emprendimientos que estén prontos. Falta que haya emprendimientos que, además de ser buenas ideas de negocios validadas, tengan un emprendedor que sepa comunicarse bien con el inversor, que tenga la forma jurídica adecuada para recibir inversión, que sea realmente una oportunidad de negocio para el inversor.

¿Qué le recomienda a los emprendedores que concurrirán al foro?

Hay solo una oportunidad en la vida de causar una primera buena impresión. Que vayan a escuchar y a aprender; y que aborden a los inversores si realmente saben que su emprendimiento es para el tramo de inversión ángel. Aconsejo que traten de informarse bien, que tengan un buen pitch preparado, que no se presenten ante un inversor si no tienen las respuestas a las preguntas que le pueden hacer. Es una buena instancia para los emprendedores que estén buscando este tipo de inversión. Pueden entrar en contacto con gestores de redes de otros países.

Dentro de las instancias dedicadas a las nuevas tendencias, en el Xcala Summit un lugar importante va a ser ocupado por las inversiones de impacto social. Se trata de inversiones en emprendimientos (no son ong) que al cumplir su misión mejoran la vida de las personas y potencian sus posibilidades. “Son emprendimientos que no solo generan puestos de trabajo, sino que la esencia de su negocio es mejorarle la vida a las personas. Hay muchos inversores de EEUU y Europa que están invirtiendo en América Latina porque tienen oportunidades de impacto social, que no tienen en los países desarrollados”, apuntó Chaquiriand.