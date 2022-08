Invertirán hasta US$ 20 millones para tratar los lodos de Aguas Corrientes

El directorio de OSE aceptará en las próximas semanas una iniciativa privada para construir una planta para tratar los lodos que se generan en la zona de Aguas Corrientes.

Esta construcción es un tema de alta prioridad política para el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que fueron diputados por Canelones en el pasado y se interiorizaron sobre el asunto dado que es un reclamo de los vecinos de la zona que lleva casi diez años.

OSE considera la obra como necesaria pero no incluyó fondos en el presupuesto como para realizarla por lo que ahora aceptará parcialmente la propuesta presentada por Teyma y el grupo francés Suez porque está planteada con un contrato en formato BOT, en el que los privados asumen el riesgo de la inversión, construyen la planta, la operan y la mantienen, y el Estado va pagando en cuotas en un período de 15 años.

Leonardo Carreño

El directorio de OSE optó por una de las seis propuestas privadas

El proyecto global asciende a US$ 64 millones pero la iniciativa que aceptará el gobierno no superará los US$ 20 millones. La obra está proyectada en 18 meses y supone tratar entre 30 y 37 mil metros cúbicos de lodos que se generan por día. La aceptación de la iniciativa habilita que se realice el estudio de factibilidad y recién luego comience la obra.

Los vecinos –con el excalcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, a la cabeza–, lograron que en 2013 la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimara a OSE a construir la planta, algo que fue reiterado en 2018 por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

"La ejecución de esta propuesta permitiría a la administración dar el debido cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan la disposición de los lodos producidos en el proceso de potabilización de la planta de Aguas Corrientes a través de una solución técnica que conlleva la valorización de los lodos objeto del tratamiento, significando un enfoque ambiental y social con la comunidad asentada en el área de influencia", señala el informe elevado al Directorio por el gerente general de OSE, Arturo Castagnino.

Además, destaca que es "conveniente" desde el punto de vista económico-financiero para la administración, lo que la vuelve eficiente y promueve las mejores prácticas ambientales, además de que "mejora y fortalece la imagen institucional de OSE".

EFE/Raúl Martínez

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, defendió la propuesta

Fuentes de OSE dijeron a El Observador que la idea era aceptar la iniciativa en el directorio realizado el miércoles 24 pero la decisión se postergó porque el representante del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, pidió algunos días para hacer un análisis más exhaustivo de la propuesta.

Uno de los puntos que señala Ortuño es que la administración anterior previó una inversión de US$ 30 millones que no fue incluida por la actual administración para el quinquenio. “Se eliminó la asignación de recursos presupuestales para la realización desde OSE de un proyecto de gestión de esos lodos. Pero esto podría confirmar que, como en otros temas, el gobierno pretenda que lo hagan privados”, dijo semanas atrás a El País.

La decisión de construir la planta en este período fue anunciada por Adrián Peña en agosto de 2020 cuando asumió como ministro. El jerarca eligió la planta de Aguas Corrientes para realizar el evento para dar una señal de importancia del agua potable.

El anuncio del jerarca provocó que seis empresas presentaran iniciativas privadas, aunque solo la de Teyma y Suez avanzó. El directorio designó un grupo de técnicos para estudiarlas, pero este nunca se reunió, y el proyecto de Teyma y Suez avanzó tras el aval de Castagnino.

"La propuesta surge como la más atractiva o como más conveniente para la administración", señala el informe del gerente general, que también destaca que el costo es menor al proyectado en 2017 en un estudio de la consultora CSI ingenieros.

Peña señaló a fines de marzo en el Foro Mundial del Agua en Senegal que la planta era un "viejo debe" y que las inversiones –el proyecto Neptuno, el saneamiento y la planta de lodos– eran “las más importantes de los últimos 50 años en agua potable y saneamiento y seguramente la inversión ambiental más importante de la historia de Uruguay”.