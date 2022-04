Investigación por desaparecida destapó posible trata de personas

Su hija solía irse de su casa algunos días empujada por el consumo de drogas, pero nunca, enfatizan, lo hacía sin avisar. El 6 de febrero de 2020 salió sobre las seis de la mañana a ver a quién se suponía que era su pareja y dealer. Nunca más volvió.



Hubo testigos que afirmaron a la Fiscalía que la desaparecida no solo estuvo con él, sino que la mató y la enterró en el fondo de su casa, relató la fiscal del caso, Alicia Ghione, en la audiencia de formalización del hombre. A partir de eso, se instaló vigilancia telefónica y luego electrónica. Este miércoles se allanó su casa y la policía encontró restos óseos enterrados (sobre los que trabaja Policía Científica), armas, drogas y municiones.



Este hombre no está únicamente en la mira de la Justicia por la desaparición de su expareja, sino también por otras cinco jóvenes que se encuentran ausentes desde 2019 y 2020 en Delta del Tigre. La fiscal Ghione investiga la causa como trata de personas.

Este jueves, cuando consiguió la formalización del indagado, solicitó que la imputación fuera por violación de la ley de estupefacientes en la modalidad de depósito agravado por ser en su domicilio, delito de receptación de armas, una de ellas de un policía, y un delito de porte de armas. Por estos cargos, también logró que la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard le otorgara la prisión preventiva como medida cautelar. El delito de trata de personas es más complejo de probar y, de esta forma, cuenta con más tiempo –aparte del plazo constitucional de 48 horas para imputar a un detenido por un delito– para investigarlo.



En el domicilio del ahora imputado encontraron dos pistolas robadas –una en 2015 y otra a un policía en 2020–, una ballesta Jaguar y varios celulares. Además, marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, una máquina centrifugadora y una balanza de precisión. El hombre tiene antecedentes de hurto agravado.



La discusión por la prisión preventiva y su versión: "Nunca maté a nadie"

La fiscal Ghione argumentó que era necesario que el imputado se mantuviera en prisión 180 días debido a un eventual riesgo de fuga, pero hizo hincapié en que el hombre también está sometido a una investigación por trata de personas, por la que aún no está imputado.



Su abogada, por otra parte, contrarrestó que no deberían tener en cuenta otra investigación –que no era la que los convocaba– para determinar que su cliente fuera o no a prisión y destacó que tiene un domicilio fijo y no pensaba fugarse. La jueza Mainard descartó esa posibilidad y decidió que iría preso en forma preventiva, pero 120 días.



El imputado, presente en la audiencia, se quejó muy ofuscado de que era “injusto” lo que se venía haciendo con él. “Nunca maté a nadie y nunca enterré a nadie”, dijo ante la magistrada.

Desaparecidas en Delta del Tigre



Entre 2019 y 2020 desaparecieron seis jóvenes de entre 19 y 27 años en Delta del Tigre, San José. Se trata de Florencia Valentina Barrales, Gina Cristal Rodríguez, Micaela Fernanda Ramírez, Yamila Isamar Estévez, Hilda Jennifer Gómez y Daniela Virginia Bera.



En setiembre del año pasado, el colectivo Dónde están nuestras gurisas realizó una concentración frente a la sede de

Fiscalía en las calles Cerrito y Misiones pidiendo avances en la causa.