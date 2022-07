Jack White tocará por primera vez en Uruguay en el festival Primavera 0

Jack White llegará por primera vez a Uruguay para encabezar el cartel del festival Primavera 0, que también tendrá la participación especial de Cat Power.

Los artistas subirán al escenario del Teatro de Verano el próximo 18 de octubre en el marco del décimo aniversario del festival que ya tuvo un explosivo comienzo en abril con un show en el que se conjugó Gorillaz, la banda británica de Damon Albarn, con la argentina Nathy Peluso y el rapero uruguayo Zeballos.

Jack White es considerado uno de los artistas indie más prolíficos de su generación. El músico y multinstrumentista de Detroit fue guitarrista y cantante de la banda de rock The White Stripes, agrupación que fundó junto a exesposa Meg White.

Desde su separación integra las bandas The Racounters y The Dead Weather, en 2012 lanzó su primer álbum de estudio, Blunderbuss, al que siguió Lazaretto en 2014 y está al frente de su propia compañía discográfica: Third Man Records.

Este año publicó un set de álbumes gemelos: Fear of the dawn y Entering Heaven Alive. “No importa cuánto intenté hacer una secuencia de las canciones, parecía como si estuvieras tomando un disco de Miles Davis y poniéndolo en medio de un disco de Iron Maiden. Tenía un 'Oh, eso es algo interesantemente discordante'", explicó recientemente en una entrevista con la revista Variety. "Pero no respiraba ni fluía", agregó. La solución fue simultánea: publicó entonces dos álbumes distintos entre abril y julio, que suenan a dos caras de una misma moneda musical.

Será la primera vez que el músico norteamericano se presente en Uruguay. Algunos días antes, el 14, lo hará en Buenos Aires, en el marco del festival Primavera Sound.

Por su parte Chan Marshall, conocida artísticamente como Cat Power, se ha convertido casi en una figura de culto. A lo largo de más de 20 años de carrera ha explorado diversos géneros, pero se ha sumergido especialmente en el rock indie y el folk alternativo. En 1998, cuando tenía 26 años, grabó su primer éxito: Moon Pix. Lo siguieron álbumes como You Are Free, The Greatest, Sun o Wanderer.

A comienzos de este año produjo y publicó Covers, una colección de 12 canciones con sus propias versiones de temas de artistas como Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Pop, Frank Ocean, Lana Del Rey o Billie Holiday, pero también una nueva versión de un tema propio, Hate que fue reconvertida en Unhate en esta nueva vida.

En 2010 Cat Power tocó en el teatro Plaza y volvió en 2013 a tocar en La Trastienda en el marco de la gira de presentación de Sun.

El festival Primavera 0 abrirá sus puertas a las 19:30, una hora previo a la actuación de Power que tocará antes que White en la noche montevideana.

La productora anunció que las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 22 de julio en locales de la red Abitab y su plataforma web.