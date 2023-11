Jaime Clara: "¿Por qué la dispersión tiene mala prensa? Debo confesar que me siento haciendo muchas cosas a la vez"

Entre la radio, la televisión y los dibujos, Jaime Clara encuentra un tiempo para publicar su nuevo libro, Sin red, y también encuentra un tiempo para conversar con El Observador.

Sin red es un libro de cuentos donde, de alguna manera, el periodista habla de sí mismo. “En realidad ha sido todo un proceso. Porque en mi primer libro fueron experiencias que empecé a contar, que muchas tenían que ver conmigo. Después en el segundo, Medias Verdades, lo mismo. Siempre utilizo una frase que creo que es de Miguel Unamuno que dice que 'hablo de mí, porque es lo que tengo más a mano'. Yo no tengo claro, ahora después del cuarto libro de cuentos sí realmente termino hablando de mí. Lo que si fui muy consciente que sin querer hacer autoficción porque no la sé y no me gusta subirme a la moda. Me gustó jugar con las ambigüedades y entonces sé que le pongo una carga de primera persona del singular a varios cuentos y capaz que hay alguna cosa que me pudo haber pasado a mí”.

Entre tanta actividad laboral —empieza a trabajar en el programa de las seis de la mañana en radio Sarandí y termina al cierre del informativo de Telenoche— la pregunta es cuándo encuentra Jaime Clara tiene tiempo para escribir.

“Lo que pasó es que yo sabía que estaba dentro de los planes de la editorial. No tengo el hábito de escribir. Entonces pregunté cuándo había que entregar y acomodé mi vida y mis horarios en función de esa entrega. Lo que hice este año fue pedirme licencia en la radio y entonces desde las 3 de la mañana hasta que entraba al canal a las 4 de la tarde, lo único que hacía era escribir. Escribí todo y especialmente para este libro, todo de un tirón”.

Los temas ya los tiene un poco digeridos: “De las cosas positivas que tienen las caminatas (que comenzaron en esta etapa) es que voy anotando en el celular. En general tengo bastante avanzando en mi cabeza algunos temas. En la caminata es un hábito nuevo y entonces voy escuchando radio y me entero que hay un tipo que se llama Karl Wallenda y que era un equilibrista. Entonces anoto y un día googleo y sé qué hay una historia para contar. Lo mismo si veo alguna cosa de mi vida personal o que sé de la vida personal de otro que puede cuadrar con la historia del equilibrista. Y allí se arma. Tengo una lista de ideas que sé para dónde van y cuando me siento ordeno todo eso. El cuento de mi hermana menor es el único que es 100 por ciento verdad y me parecía que era una historia muy fuerte que merecía ser contada”.

En los últimos tiempos, Clara también presentó sus dibujos, una pata más de su vida artística.

“Venía escuchando un podcast del último programa de Las edades de Millás en la Cadena Ser y justo estaba haciendo un elogio de la dispersión. Dice que la dispersión tiene mala prensa, porque hay gente que hace una cosa por momentos. Pero Leonardo estaba pintando La Gioconda pero al mismo tiempo hacía apuntes para inventar el helicóptero y entonces ¿Por qué la dispersión tiene mala prensa? Debo confesar que me siento cómo haciendo muchas cosas a la vez. Generé ese hábito. Por ejemplo no puedo estar en la radio trabajando sin escuchar la radio que está saliendo al aire y le estoy prestando atención también a lo que está saliendo al aire."

"Los dibujos que hago ahora nuevos que no son caricaturas, los hago cuando estoy entrevistando por teléfono porque es un momento supremo de concentración. Si lo quisiera hacer en otro momento, no me sale”, cuenta.

Con respecto a ese tema agrega: “Estoy haciendo dos cosas valiosas: un dibujo original en un camino nuevo y otra que estoy entrevistando a una persona que tiene que salir bien al aire. Me siento muy cómodo haciendo varias cosas a la vez. Algún día capaz que el cuerpo me pasa factura, pero me siento muy bien y creo también que la repetición de hacer las cosas también ayuda”.

Para poder llegar en tiempo y forma, Clara aprovecha todos los momentos. “Mi biblioteca está en el baño. Y si ahora esta entrevista demoraba cinco minutos más, espero tranquilamente leyendo lo que tengo que preparar para el programa que viene. Tengo el hábito de hacerlo”.

Días antes de la entrevista, el periodista compartió en sus redes que estaba avanzando en un tratamiento para adelgazar.

“Empecé a hacer dieta primero porque tengo 58 años y mi doctora se puso seria. Me dijo 'empezá a hacer algo, porque la cosa se puede complicar'. Me lo dijo la doctora y es palabra santa. Voy muy poco al médico y cuando voy le presto atención. Entonces, decidí ir a la clínica y el resultado fue rápido, empezó a funcionar muy bien, me sentí muy bien y me pidieron que armara un video. No me pareció mal y lo hice, pero lo que pasa que tomó una dimensión que no imaginé”.

Contrario a molestarle, el video le generó algunas satisfacciones. “Con la cantidad de gente que me escribió manifestando problemas y todas las cuestiones anexas a ese universo, me alegro haberlo hecho porque el ser una figura con mucha exposición y que haya contagiado este espíritu a una cantidad de gente, la verdad es que estoy muy sorprendido y conforme”.

La llegada a Telenoche en enero de este año, le dio a Jaime Clara una nueva responsabilidad. Entiende que desde que arrancó hasta ahora aprendió mucho y agradece el ambiente en la redacción “donde todos tiran para el mismo lado que es tratar de sacar el mejor informativo y el gran cambio es que estamos competitivos”.

“El informativo ha ido creciendo y yo tengo un perfil definido de hombre de radio, de hombre vinculado a Sábados Sarandí con la cultura, etc. y yo eso no lo quiero perder y en Telenoche también me están cuidando en eso. Porque cuando distribuimos las noticias, también el tono del informativo trato de seguir siendo el mismo Jaime Clara de la radio con la misma responsabilidad, credibilidad y confianza que generé en los oyentes de la radio”.

Los relatos de este libro atraviesan con sobriedad la fragilidad de la cotidianidad, sostenidos por una cuerda que tambalea sobre un piso sin red.

¿Qué secreto descubre un hijo de su padre muerto? ¿Cómo se siente un actor ante su gran noche de estreno? ¿Qué hace allí ese gato, frente a su casa, frente a su oficina? ¿Qué impulsa a un niño a cometer un acto cruel e inútil? Con un estilo directo, lenguaje sobrio y deliberadamente sencillo, que no deja espacio al lugar común, muchas veces en primera persona, Jaime Clara desarrolla una heterogénea galería de personajes: un hombre se enfrenta a la inseguridad en las calles, un periodista viaja en el tiempo, y hasta el propio Onetti recibe el premio Cervantes.

El autor busca y logra el impacto de la ficción breve: «La cruz del Padre Cacho» es una historia lograda con final dulce y amargo a la vez, y «El silencio» es el

conmovedor relato de un actor que dice un monólogo frente a su público.

Junto al universo de escenas cotidianas, junto a las vibraciones de lo más real y tangible aparecen o se entrevén mundos sorprendentes, un personaje que viaja en el tiempo, un hombre que entra en un local comercial del que no podrá salir, un enfermo en un hospital transita la difusa frontera entre la realidad y el sueño.

El cuento es un género riguroso por su brevedad, es un arte emparentado con la poesía por lo breve y conciso, y Jaime Clara, con tres libros de relatos a cuestas, es un experto en desplegar tramas, a veces mínimas y siempre inteligentemente planteadas, en desarrollar la potencia de esa prodigiosa herramienta de comunicación que es la palabra escrita.