Jair Bolsonaro queda arrinconado luego de las escandalosas declaraciones de un senador opositor

El senador Marcos Do Val denunció en conferencia de prensa este jueves que un aliado de Bolsonaro le había pedido que consiguiera que el juez Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), hiciera comentarios comprometedores en una conversación que sería grabada para lograr su arresto.

Marcos Ribeiro Do Val, perteneciente al Partido Podemos, ex-militar del Batallón de Infantería del Ejército Brasileño, ex instructor de SWAT y senador desde 2019 por el Estado de Espirito Santo, presentó lo que, hasta el momento, es la prueba más contundente de que Bolsonaro intentó anular el resultado de las elecciones en las que perdió ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según Do Val –que también anunció en su conferencia que se apartaba de su cargo–, la propuesta de grabación había sido hecha por el ex-diputado del Partido Liberal Daniel Silveira, detenido este jueves por determinación del STF en una reunión en la que también estaba el ex mandatario Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro se sentó en silencio mientras Daniel Silveira sugería el plan”, dijo el senador.

Según afirma el semanario Veja, Do Val dijo que Silveira, un ex policía de Río de Janeiro, fue quien organizó la reunión para persuadirlo de unirse a la conspiración: "Una acción extraña, inmoral e incluso criminal". En la misma entrevista, Do Val afirmó que se había reunido con Bolsonaro durante 40 minutos en Planalto, donde Silveira le explicó el plan.

La revista brasileña señala que, en esa reunión, Silveira le presentó a Do Val a Bolsonaro diciendo que era una persona de confianza y le pidió al presidente que le presentara "la idea que salvaría a Brasil".

En su declaración, Marcos Do Val agregó que, en el posterior intercambio de mensajes que tuvo con Daniel Silveira, éste lo estimulaba a cumplir la misión y le decía que eso lo llevaría a ser “un héroe de la patria”.

La denuncia del senador de Podemos abrió una profunda crisis dentro del Partido Liberal del ex-presidente Bolsonaro.

Silveira fue arrestado por la policía este jueves, pero por otro motivo: no acatar las medidas cautelares de la Justicia ocurridas durante el año pasado. Como Silveira no fue reelecto, no goza de inmunidad.

El diario O Globo señala que “la información vertida por Do Val, que golpea de lleno al ex presidente Jair Bolsonaro, ocurre el mismo día que el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, debe testimoniar ante la Policía Federal por una declaración en la que reconoció que tuvo acceso a documentos que proponían un golpe de Estado en Brasil”.

(Con información de Veja, O Globo y agencias)