Janet Yellen dijo que el 1° de junio es la fecha límite para un acuerdo de deuda

La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, fue terminante al decir que el 1° de junio sigue siendo un “plazo estricto” para elevar el límite de la deuda federal. Sin embargo, aclaró que el gobierno no tiene capacidad para recaudar suficientes ingresos más allá del 15 de junio, cuando deberán ingresar fondos de la recaudación impositiva.

Yellen dio una entrevista al programa Meet the Press, de la cadena NBC, para insistir en que sería difícil tomar decisiones sobre los vencimientos del Estado si el Congreso no aumenta el límite de deuda de US$ 31.400 millones antes de que el Tesoro se quede sin liquidez.

“Indiqué en mi última carta al Congreso que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio y posiblemente tan pronto como el 1° de junio. Y continuaré informando al Congreso, pero ciertamente no cambié mi evaluación. Así que creo que es una fecha límite difícil”, dijo.

La secretaria del Tesoro dijo que, “desde 1789, los Estados Unidos pagó sus facturas a tiempo”. Este año, con las negociaciones estancadas entre los republicanos y los demócratas, la primera economía del planeta podría incurrir por primera vez en una suspensión de pagos de su deuda soberana.

Yellen recalcó que “si el techo de deuda no se eleva, se deberán tomar duras decisiones”. Y señaló que “eso es lo que el mundo quiere ver, el compromiso de seguir haciéndolo”. Si no se llega a un acuerdo, habrá “algunas facturas” que no podrán pagarse, pero no precisó a qué sectores afectaría porque apuntó que están centrados de momento en cómo elevar el límite citado, que se alcanzó en enero, obligando a tomar “medidas extraordinarias”.

El gobierno está recurriendo a sus reservas para pagar deudas contraídas. El límite es el 1° de junio, cuando “se agotarían”. El líder republicano Kevin McCarthy anunció en Twitter una reunión para este lunes con el presidente Joe Biden en la que abordarán el tema.

Por su parte, Joe Biden dijo desde Hiroshima, antes de regresar a Washington, que son “inaceptables” las propuestas de los republicanos para subir el límite de endeudamiento del país.

En Japón, donde participó de la cumbre del G7, dijo que no descarta la posibilidad de apelar a la Constitución para evitar un default. “Ha llegado el momento de que el otro lado (republicano) abandone sus posiciones extremas, porque mucho de lo que propusieron es simple y llanamente inaceptable”.

Ante la prensa dijo: “Estoy considerando la 14ª enmienda”. Se trata de una medida, añadida en 1868 a la Constitución, que establece que “la validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por ley, no debe ser cuestionada”.

Es decir, que los gastos aprobados por el Congreso deben ser pagados. Según algunos expertos, de acuerdo a lo consignado por la agencia AFP, esta disposición hace que el límite de endeudamiento sea inconstitucional.

Si el Tesoro se endeuda por encima del límite de deuda fijado por el Congreso, esto violaría la ley, señaló Neil Buchanan, profesor de Derecho en la Universidad de Florida. Pero no cumplir con las obligaciones de gasto fijadas por el Congreso podría ser una violación peor, dando al Tesoro una justificación para pedir prestado más dinero y seguir pagando sus cuentas.

El Congreso de los Estados Unidos introdujo por primera vez el techo de la deuda, el límite de los créditos que puede tomar el gobierno, en 1917. La medida significó que la Casa Blanca no necesitaba la aprobación legislativa cada deuda emitida.

“Durante las últimas siete décadas, el techo de la deuda se elevó 78 veces”, menciona un despacho de la agencia alemana DW. Una fue en 2011, cuando la demora en acordar un nuevo límite hizo que el país perdiera su codiciada calificación crediticia AAA, lo que provocó un aumento en los costos de endeudamiento.

El límite de deuda actual, de US$ 31,4 billones, se alcanzó en enero, pero el Departamento del Tesoro tomó “medidas extraordinarias” para seguir financiando los gastos del Estado.

El Congreso debe volver a elevar el techo o el Tesoro podría dejar de pagar su deuda. Esta situación creó una gran tensión entre demócratas y republicanos. Estos últimos quieren que la Casa Blanca acepte fuertes recortes en el gasto público y realice reformas.

Yellen dijo que los pedidos de la oposición son una “pistola en la cabeza del pueblo y la economía estadounidenses”. Si no se eleva el techo de la deuda “se produciría un caos financiero y económico”, sentenció.

Eso podría significar retrasos en el pago de salarios de millones de trabajadores del sector público, incluidos los docentes, de la seguridad social y los subsidios de atención médica para jubilados, entre otros.

Biden advirtió que incluso un incumplimiento “breve” le costaría a la economía estadounidense 500.000 empleos. Los asesores del presidente creen que un incumplimiento “prolongado” provocaría una caída del PIB del 6%, pérdida de decenas de miles de empresas y unos 8,3 millones de puestos de trabajo.

Además, esa situación impactaría en el comercio mundial y llevaría al resto del mundo a una profunda recesión, según la Casa Blanca.