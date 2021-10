Javier García dijo que derogar la LUC significaría “un salto al vacío” y le pidió al FA sus propuestas

Para el ministro de Defensa y líder de la lista 40 del Partido Nacional, Javier García, derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) significaría “un paso hacia atrás” y “un salto al vacío a lo desconocido”, según dijo este sábado en un acto de su agrupación en Montevideo, en defensa de los 135 artículos que el Frente Amplio (FA) y el PIT–CNT buscan derogar a partir de un referéndum. Afirmó que la ley es “muy popular” y se preguntó si “no están mejor las cosas ahora que hace un año” cuando la normativa no estaba vigente.

En referencia a la oposición, dijo: “Cuando hay un debate de esta manera, no solo hay que decir que no, que no se quiere todo esto que dice la LUC. También hay que decir qué es lo que se quiere. Con nuestras ideas se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero se conocen. Y pregunto: los que no están de acuerdo con la LUC, ¿qué es lo que piensan de estos temas? Porque no alcanza con decir que no se está de acuerdo con la legítima defensa. Hay que decir con lo que se está de acuerdo. Entonces, no es un paso hacia atrás. Es un salto al vació, es un salto a lo desconocido”.

Además, reflexionó: “Lleva un año de aprobada y en vigencia, y pregunto: ¿no están mejor las cosas ahora que hace un año, con la LUC? ¿Sí, o no?”. El dirigente político insistió en que “no hay sorpresa para nadie” con el contenido. “Nadie puede decir: 'esto no me lo dijeron'. Recorrimos el país diciéndolo”, señaló, en referencia al programa de gobierno. “También les dijimos cómo lo vamos a hacer. (Dijimos) queremos esto, y que sea urgente. No solo se requiere arreglar las cosas, se requiere arreglarlas rápido y de forma urgente. Porque la inseguridad no podía esperar. Porque los cambios que había que hacer en materia educativa no podían esperar”, apuntó.

García criticó que desde la oposición se utilice esta discusión para la campaña interna de los candidatos a la presidencia del FA, quienes anunciaron que uno de los puntos fundamentales era defender la derogación de los 135 artículos. Pidió revertir esa situación. “Uno ve en estos días que desde la oposición parece que la discusión de la LUC no es por la seguridad, por la educación. Sino que es un instrumento para una campaña interna del FA”.

En un discurso -que tuvo lugar sobre el mediodía de este sábado en Pocitos ante algunas decenas de personas- criticó lo indicado por el FA de que los casos de “gatillo fácil” iban a incrementarse, con la aprobación de la ley. En ese sentido, afirmó que “hubo más delincuentes abatidos por la policía antes”, que ahora con la LUC. También llamó a esperar por las cifras de delitos, que serán actualizadas este lunes por parte del Ministerio del Interior.

“Y es una ley muy popular. Les guste o no les guste. Es una ley que puso la casa en orden, que puso las cosas en el lugar que deben estar. Es una ley que lo que hace es devolverle los derechos a la gente de trabajo. Y al final (antes) los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien”, expuso.