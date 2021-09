Javier García: “La pandemia no va a ser una excusa para no cumplir el programa de gobierno”

El ministro de Defensa, Javier García, aseguró que “la pandemia no va a ser una excusa para no cumplir con el programa de gobierno” y recordó que deberá hacerlo para no “defraudar”. Se trata de un “mandato” que votó la ciudadanía, al igual que la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuyos 135 artículos defendió este sábado en la Mesa Nacional de la Lista 40. “La Ley de Urgente Consideración es el programa de gobierno”, expuso.

“Queremos decirle que desde el Espacio 40, unidos, vamos a cambiar las cosas que nos comprometimos a cambiar. El programa (al) que la coalición se comprometió no va a dejar de ser aplicado por la pandemia. El programa se va a cumplir y además, se le sumó todo lo que tuvimos que hacer en materia de combate a la pandemia”, señaló el dirigente político. En su discurso, agregó: “Nosotros tenemos la obligación moral de salir a defender la LUC, es un compromiso ético. Tenemos que ponernos la camiseta de militante, porque la LUC es el programa de gobierno”. En esa línea, dijo que fue muy “efectivo” haber creado la coalición que hoy gobierna en el país. Según García, la coalición “fue muy sólida” para aprobar el Presupuesto Nacional, para aprobar la LUC, y lo será ahora para aprobar la Rendición de Cuentas que se discute en el Parlamento. Sobre los recursos del Instituto Nacional de Colonización, afirmó: “La plata va a estar, el problema se va a resolver” porque “son problemas típicos que tienen los gobiernos y las coaliciones que resuelven la gestión”. “Recibimos un mandato que es cambiar y no podemos defraudar el mandato que nos dio la ciudadanía. La mejor credencial que tenemos para 2024 es hacer un buen gobierno”, dijo García.