Jeopardy: el apostador profesional que halló la fórmula para ganar en el popular concurso de televisión de EE.UU.

Getty Images James Holzhauer (en el centro) ganó más de US$1 millón de una sola vez en el concurso Jeopardy.

Durante las décadas que lleva al aire, Jeopardy —el icónico concurso de preguntas y respuestas de la televisión estadounidense—nunca había tenido un participante como el apostador profesional James Holzhauer.

Este joven no solo se convirtió en el segundo participante en ganar más de US$1 millón de una sola vez, sino que también marcó un hito al terminar su serie de juegos múltiples más rápido que nadie en la historia del programa.

Hasta el momento, nadie ha sido capaz de igualar al apostador de deportes de Las Vegas, quien estuvo entrenando durante años para su momento de fama.

"Desde 2012 pensé seriamente en cómo participar ante una posible aparición en Jeopardy", dijo Holzhauer a BBC News en un correo electrónico durante su racha ganadora.

"Analicé algunas estadísticas sobre la mejor forma de manejar el tablero de juego, y eso apoyó mi estrategia", agregó.

Holzhauer, quien tiene un título en matemáticas de la Universidad de Illinois, se preparó para acertar las categorías del juego leyendo libros infantiles.

"Descifrando" las reglas

Con su actitud calmada y sus reflejos felinos, Holzhauer ha estado impresionando a fanáticos y exjugadores del programa desde este 4 de abril.

El joven tuvo la respuesta correcta para 607 preguntas, ubicadas en categorías que iban desde temas serios como "Historia" hasta otros más como "Verbos ocupacionales".

Y mientras la mayoría de jugadores de Jeopardy se enfocan en una categoría en particular (resolviendo las pistas fáciles primero, para luego ocuparse de las difíciles y con más valor), Holzhauer hace todo lo contrario.

Su técnica de dedicarse primero a las pistas difíciles —y "más caras"— provocó quejas de los detractores, quienes dicen que esto arruina el curso del juego. Por su parte, quienes lo elogian aseguran que el joven ha "descifrado el código de Jeopardy" .

Getty Images Jeopardy tuvo su debut en la cadena estadounidense NBC en 1964.

Holzhauer también ha hecho grandes apuestas en las preguntas de la categoría "Daily Double", en las que los jugadores ponen en riesgo su puntaje total con una sola respuesta y que es un riesgo que rara vez toman otros concursantes.

El estadounidense, sin duda, está dispuesto a arriesgar mucho más dinero que sus predecesores.

Fivethirtyeight.com, un sitio web que se dedica a estudiar probabilidades y encuestas, se refirió a él como "el hombre que resolvió Jeopardy". Según esta página, Holzhauer ha apostado US$25.000 dos veces en "Daily Doubles", superando el récord anterior de US$19.000 para este tipo de apuestas.

El jugador también apuesta grandes sumas en la pregunta final que marca el clímax del concurso, conocida como "Final Jeopardy".

¿Funciona su estrategia?

Aunque Jeopardy se trata de una batalla por ver quién es más ingenioso, el juego puede ser física y mentalmente agotador.

Los productores graban cinco episodios a la vez según Brad Rutter, cuyos US$4.8 millones acumulados durante 14 años lo convierten hasta ahora en el mayor ganador de este juego.

"Es posible estudiar algunas cosas, pero no es que exista un verdadero canon de conocimiento que puedas sentarte y memorizar", cuenta el estadounidense a BBC News.

Getty Images Brad Rutter (derecha) es el concursante con mayores ganancias en la historia de Jeopardy.

"Debes tener un cerebro que funcione de esa manera y agarrar práctica con los años".

"Hay algunos temas que salen todo el tiempo como los presidentes, las capitales mundiales y Shakespeare. Aquí estaría bien estudiar antes de jugar", aconseja.

El columnista de The Washington Post, Norman Chad, comparó las habilidades de Holzhauer con las de "los atletas de deporte individual más temibles y dominantes de las últimas dos generaciones como el boxeador Mike Tyson, el nadador Michael Phelps y la tenista Serena Williams".

Ken Jennings, otro jugador cuya propia racha ganadora capturó la atención del público en 2004, tuiteó: "Esto es absolutamente una locura. Siempre he querido ver a alguien que juegue Jeopardy apostando de esta manera y que tenga las habilidades para ganar".

Tres curiosidades sobre Jeopardy

El pasado mes de septiembre se estrenó la 35ª temporada del concurso.

Tiene el récord Guinness mundial de mayor cantidad de premios Emmy ganados por un programa de juegos, con 34 galardones.

Además de James Holzhauer, el único otro participante que ha logrado ganar US$1 millón de una vez fue Ken Jennings, cuya racha de 74 victorias consecutivas le hizo ganar una suma de US$2.520.700.

"Una televisión aburrida y letal"

James Holzhauer se ha convertido en una sensación en las redes sociales, donde algunos usuarios de Twitter comentan sus habilidades e incluso le piden que se postule para la presidencia de Estados Unidos.

Pero no todo el mundo lo apoya. Los críticos de televisión y los fanáticos de Jeopardy están divididos sobre si su éxito es emocionante o aburrido.

En una columna en la revista Variety, el crítico Daniel D'Addario argumentó que el logro de Holzhauer fue "un hito emocionante" y, a la vez, reflejo de "una televisión aburrida y letal".

Andy Saunders, quien dirige el sitio web independiente The Jeopardy Fan, argumenta que Holzhauer es un buen jugador y está convirtiendo el juego en algo aún más emocionante.

"Habrá gente que tratará de emularlo", dice Saunders.

Getty Images Ken Jennings (derecha) necesitó 33 juegos para superar US$1 millón en ganancias.

Aunque Jeopardy goza de gran popularidad, su historia ha tenido altibajos: el concurso ha sobrevivido a dos cancelaciones.

Después de que el actual anfitrión Alex Trebek fuera contratado en 1984 el programa se hizo más difícil de vender a las cadenas, pero los productores resistieron a la presión para ponerle fin.

Un promedio de 10,3 millones de espectadores sintonizaron el programa durante los primeros 12 días en que jugó Holzhauer, según datos de la compañía británica Nielsen.

En la actualidad, el concurso es tan relevante que el reciente anuncio de que su presentador tiene cáncer acaparó titulares en todo el país.

"No diría que me he sorprendido con nada de Jeopardy, a no ser con el hecho de que Alex Trebek continúa yendo a trabajar a pesar de su quimioterapia", le reconoció Holzhauer a la BBC.

