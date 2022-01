Jerarcas del gobierno respondieron a Mujica: "Hay vacunas para todos"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio y el intendente de Maldonado Enrique Antía, salieron al cruce del expresidente José Mujica por sus dichos sobre las vacunas.

Los dos representantes del Ejecutivo y el jerarca departamental aseguraron que no se "dejó a nadie atrás" y que "la vacunación de los habitantes del Uruguay está asegurada",

En la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), el exmandatario le contestó a una periodista que le preguntó si el mensaje era vacunarse. "Sí, claro y vacunar a los viejos", respondió Mujica.

Luego, agregó: "No me gustó que tiraran a los viejos para atrás y trajeran las vacunas a discreción, a Punta (del Este)", refiriéndose a la promoción de la vacunación a turistas. "Había mucho viejo que estaba esperando", lamentó.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró, en declaraciones consignadas por Telemundo, que "hay dosis para todos". Luego agregó que "teniendo eso asegurado, por qué no ayudar a inmunizar a otras personas que durante algunos días van a convivir con nosotros".

Ante las críticas de Mujica, el jerarca del ministerio dijo que debido a que la cantidad de extranjeros vacunados fue un número muy pequeño, la tercera dosis de los uruguayos nunca estuvo comprometida.

Por su parte, Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, respondió en una entrevista en Informativo Carve que los dichos "correrán por cuenta de Mujica o de quien lo diga" y agregó que "nadie dejó a nadie atrás, al contrario".

El subsecretario de Turismo también expresó que no es la primera vez que reciben críticas desde la oposición y expresó que "es muy fácil decir a todo que no, en algo le vas a embocar, pero no es el caso".

El jerarca agregó "nos decían que nos habíamos dormido con las vacunas, pero llegaron de forma masiva". "Cuando se nos decía que la organización de la vacuna estaba mal, fuimos ejemplo en el mundo de vacunación", concluyó.

También el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo a El Observador la semana pasada que haber otorgado gratuitamente la vacuna contra el covid-19 a turistas fue un "acertazo" del gobierno.

"Hay mucha gente que no está agendada y quiere vacunarse. Por eso me parece muy bien lo que consiguió el director de Salud: consiguió que dentro de un marco razonable -30 o 40 vacunas todos los días- se pueda vacunar adicional. Es decir, ese número de vacunas sin agenda se van a poder dar. Pero que se sigan agendando, porque son pocas", agregó.