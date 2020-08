Joe Biden | El emotivo agradecimiento de un niño tartamudo de 13 años al candidato demócrata: "Somos miembros del mismo equipo"

Pero de entre todos los momentos emocionales, uno sobresalió en el cierre de la convención del Partido Demócrata, donde Joe Biden aceptó oficialmente la nominación como candidato a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones del 3 de noviembre.

El tierno testimonio de Brayden Harrington, un niño de 13 años con tartamudez, resonó en una noche centrada en destacar el carácter personal de Biden.

"Sin Joe Biden yo no estaría aquí hablando con ustedes", dijo Harrington, revelando una poco conocida característica de Biden, que también tartamudeaba de niño y que aún hoy de adulto encuentra alguna dificultad en su discurso.

Harrington conoció a Biden en New Hampshire durante las primarias demócratas, dijo, mientras se mostraba en el video las imágenes del encuentro.

"Me dijo que éramos miembros del mismo equipo. Los dos tartamudeamos", reveló el niño desde su casa, donde se veía un cartel político de apoyo a Biden.

Según reveló, el exvicepresidente y rival de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre dio consejos a Harrington sobre estrategias que usó en el pasado para controlar el tartamudeo.

"Me habló de un libro de poemas de (William Butler) Yeats que él leía en alto para practicar. Y me mostró cómo señala sus discursos para que sea más fácil leerlos en voz alta", dijo Harrington, que leyó de un pedazo de papel y tartamudeó varias veces durante su intervención.

“I’m just a regular kid, and in a short amount of time, Joe Biden made me more confident about something that’s bothered me my whole life. Joe Biden cared.”

– Brayden Harrington#DemConvention pic.twitter.com/KoPprXXwCQ