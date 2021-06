Jorge Bava, del arco a técnico en 48 horas: su nuevo rol como DT y el repaso de su carrera

Viernes 07:30 de la mañana. Jorge Bava emprende el camino rumbo a Belvedere para la práctica de Liverpool, uno de los últimos ensayos antes del partido del domingo frente a Boston River. En su vehículo ya no va el bolso con los guantes de arquero y los zapatos; ahora lleva la carpeta con la planilla y el silbato para su nuevo rol como director técnico de los negriazules.

Por estos días, el exgolero está familiarizándose con esta función al ser elegido para reemplazar a Marcelo Méndez y seguir con el gran proyecto que llevan adelante los de la cuchilla.

Y si bien hace años que se preparó para este momento, pasar de la teoría a la práctica implica, ahora sí, respirar fútbol desde la línea de cal, con otra cabeza.

“Dentro de lo brusco que podía llegar a ser, fue bastante paulatino”, dijo Bava a Referí sobre el abrupto cambio en su carrera y en su vida al pasar de jugador a DT. “Como que no me di cuenta prácticamente, porque como ya me venía preparando, y por la demanda de trabajo y de tiempo que te genera esto, no me di cuenta, estoy en un limbo todavía”.

Diego Battiste

Bava en el arco de Liverpool

“Hace años que me vengo preparando con la intención de ser entrenador cuando se terminara el fútbol”, contó ya en su trayecto rumbo a Belvedere, por Sarmiento, la rambla y Paraguay. “Por los años que tengo en el club, reunía el perfil como para ser entrenador, por el conocimiento, por mis tres etapas y porque conocía mucho de la interna. Y este año tenía pactado jugar, ya estaba finiquitando detalles para en diciembre dejar y perfilarme para ser entrenador, y en diciembre y enero iba a ver qué oportunidad tenía”, agregó.

Pero la salida de Méndez aceleró los tiempos. “Nos cayó de sorpresa a todos porque nos enteramos el día mismo del partido con Sud América”, contó. Eso fue el viernes 11 de junio. Al otro día, Gustavo Ferrín, coordinador deportivo de Liverpool, lo llamó y le dijo que el club lo tenía en sus planes para el futuro, pero que por la marcha del DT lo querían ya al frente del equipo y del proyecto que lleva adelante el club.

“Me tomé el fin de semana para pensarlo y tomé la decisión”, señaló Bava, quien de esa forma puso fin a su carrera como futbolista y se puso el buzo de técnico.

Para el flamante entrenador, su conocimiento del club fue clave para su designación y lo que vivió en los últimos meses con los jugadores, sus excompañeros y ahora dirigidos, lo llevaron a aceptar.

Diego Battiste

Con los guantes de Liverpool

“El último Clausura que no pude jugar por temas reglamentarios me ayudó mucho, porque estuve entrenando con el equipo, sin jugar, y eso te da una visión un poco más alejada que cuando estás en actividad. Entrenaba pero veía los partidos desde la tribuna y trataba de ayudar desde mi experiencia en lo que podía”, señaló.

“Ahí noté que los muchachos eran muy receptivos conmigo, respetuosos, y creo que, de todo lo bueno que tiene el club y que me hizo aceptar la decisión, creo que el plantel en sí, lo receptivo que eran, en gran porcentaje incidió para tomar la decisión”, agregó.

El técnico señaló que en los últimos meses venía “quemando” su etapa como jugador y que sus compañeros ya lo veían como un técnico, lo que lo ayudó a dar el paso y que hizo que no fuera tan brusco. “Cuando me tocó la posibilidad, algunos jugadores, todos solitos, sin decirles nada, me dijeron ‘Jorge es tu momento, sabemos lo abocado que estás a esto, lo que te gusta y te apasiona, y dale para adelante’. Me ayudaron muchísimo. Inclusive, hasta antes que me designaran, en broma me decían ‘sos vos, si se da lo de Marcelo sos vos’, sin saber nada y sin saber yo inclusive. Todo el mundo sabía que me estaba preparando y que en algún momento iba a ser. Y llegó el momento”.

En pocos días, Bava pasó de la cancha a ser DT. Ya designado, el jueves 17 jugó su último partido, con derrota ante Plaza en Colonia, y debutó el pasado martes 22 con goleada 5-2 ante Fénix.

Bava con los tricolores

Para el nuevo entrenador, dirigir a sus compañeros de un día para el otro tiene “muchísimas” ventajas. A pesar del estrés que vivió en la transición, valoró que se encuentra en un contexto organizado en todas sus áreas.

“Al conocer el plantel y el proyecto tenes una gran ventaja”, señaló. “Obviamente, vas a tener la desventaja por la inexperiencia, pero es normal, porque ningún jugador fue técnico. Pero el conocimiento interno y del proyecto es importante. No solo para el club, sino para el modelo de juego. Creo que ganás mucho tiempo y quemás muchas etapas con el conocimiento del plantel”, dijo.

"De repente, dejar de jugar y asumir en un club en el que no conoces los jugadores, ni los que pueden llegar a ser sus sustitutos, no conoces la interna, tenes que tener reuniones con la parte física y los médicos, con la gente de juveniles... Todo eso va a ser mucho más complejo", agregó.

“Yo conozco el club, si bien hace un par de años me había ido a Paraguay, conozco el proyecto, está organizado, hay un hilo conductor de arriba abajo que lo conozco”. Jorge Bava sobre el proyecto de Liverpool

¿Y cómo va a ser el estilo del Bava DT? ¿Tocará lo que venía haciendo Méndez de tan buena forma? “No soy cerrado”, señaló. “Desde que decidí ser entrenador tengo claro que la metodología y el modelo de juego me la va a dar el equipo en el que esté, el contexto”.

“En Liverpool agarro un plantel conformado, con cinco fechas, puntero, con un modelo de juego similar al mío, porque es similar, y uno no tiene que obviar esas cosas. Tiene que adaptarse a lo bueno que está haciendo el equipo y a medida que va viendo cosas, ir mejorándolas, tratar de potenciar lo bueno que ya tiene y de encontrar nuevos caminos”, indicó.

Liverpool y Nacional

La veloz dinámica del fútbol hace que de un día para el otro se hable del nuevo DT y quede en segundo plano su carrera como futbolista, con 20 años bajo los tres palos.

Por Avenida del Libertador, Bava respira antes de hacer un balance de su etapa como jugador. “Me pongo a mirar para atrás y estoy loco de la vida. Sin pensarlo, me fui fijando metas y creo que las cumplí con creces. Después, obviamente, uno llega y cada vez quiere más, no se conforma”.

En uno de sus ciclos en Nacional, con el que ganó cinco uruguayos

El arquero fue cinco veces campeón uruguayo con Nacional, entre los que incluye el título de 2002 a pesar de que no le tocó jugar pero integró el plantel. También tuvo pasajes en la selección uruguaya. “Me quedaron pequeñas cosas, pero nadie tiene todo en la vida”, dijo el arquero que también atajó en Paraguay, México, Colombia y Estados Unidos.

“Pero me voy bastante conforme. De repente en la selección estuve muy poco, pero lo disfruté. Si paso raya me voy conforme y contento”, agregó. “Con la selección estuve en la mayor, que tampoco ingresé con (Juan Ramón) Carrasco, y en el preolímpico. También en la sub 20 con (Víctor) Púa, pero no jugué el Sudamericano”, agregó. “Lo de la selección fue cortito, pero por lo menos me pude poner la camiseta y sacarme la foto”.

Para Bava su pasó por Nacional “significó muchísimo”. “Creo que mi identificación con Nacional es innegable y en los últimos años también la de Liverpool, porque tuve tres etapas en los dos equipos”, señaló. “(Nacional) fue un sueño, estuve mucho tiempo, me tocó ser campeón, crecí como futbolista porque fui muy joven y si bien había estado jugando en Primera, creo que fue un cambio importante en la carrera”.

Con el Cacique Medina e Iván Alonso

Ya en Agraciada, el nuevo entrenador esquivó una pregunta: si pensaba que su perfil como DT podría encajar en el paladar del hincha de Nacional, ante un eventual regreso a Los Céspedes en esa función.

“Prefiero encajar en el proyecto de Liverpool hoy en día, disfrutarlo, y el futuro dirá”, respondió. “Sinceramente, estoy muy abocado a esto, lo esperaba internamente y creo que no tengo que precipitarme a lo otro, que, si tiene que llegar, llegará en su momento. Hoy en día estoy muy abocado a Liverpool, quiero estar un buen tiempo, crecer, que crezca el equipo y la institución”.

El técnico llegó a Belvedere sobre las 08:00 para preparar la práctica y armar el equipo para el domingo. Son las nuevas tareas de Bava como entrenador, desde donde quiere seguir haciendo crecer el proyecto de Liverpool y continuar su camino en el fútbol.

Apuntes de Jorge Bava

Los técnicos que lo marcaron y dirigir desde el arco

Consultado por los técnicos que lo marcaron, Bava prefirió no dar nombres y destacó que de todos tomó ideas. "Les saqué cosas a todos. Sería injusto mencionar. Tuve muy buenos técnicos. Ya hace unos 10 años que empecé a anotar muchas cosas, que recordaba y que vivía a diario, y que veía. Hasta al menos pensado le saqué cosas".

Diego Battiste

Bava en el arco de Liverpool

También señaló que haber sido golero incidió para ir tomándole el gusto a dirigir a sus compañeros. “La posición me hizo adquirir cosas que sí o sí tenes que tener, porque para mi gusto el arquero debe ordenar a sus compañeros, tener voz de mando, y para eso tenes que argumentar y tenes que conocer de la táctica, de cómo posicionarte y los movimientos”.

La tendencia de los jugadores que pasan a dirigir

"Creo que últimamente el jugador se viene preparando más para el post fútbol. Yo hace muchos años que hice el curso y ya veía mucha preocupación en el jugador para anticiparse algunos años a lo que les puede pasar luego de dejar", comentó sobre la tendencia que se ha dado en estos días. "Creo que los clubes de a poco se fueron dando cuenta que no es solo el entrenador, es un proyecto sólido a mediano y largo plazo y que aveces los cambios bruscos no ayudan. Entonces creo que a veces el conocimiento de un jugador, que obviamente tiene que tener las características y estar preparado para asumir, que creo que todos los caso por lo que he visto o suenan lo están, al conocer el plantel y el proyecto, tenes un gran ventaja"

Bava y Burián en Los Céspedes

Así son sus jornadas

Bava contó cómo son sus nuevas tareas y horarios como DT. “El tema de planificación es algo de todos los días. Llegamos a las 08:00, nos juntamos dos horas antes del entrenamiento y después nos quedamos una hora al menos para pasar raya, hace autocrítica, ver qué podemos mejorar, qué salió bien o mal, y ya dejar el trabajo más preparado para el día siguiente, ver las cargas y todos lo que compete a un cuerpo técnico”.

Su cuerpo técnico lo completan Carlos Canobbio, Emiliano Alfaro y el profe Luis Betolaza.

El look para DT

El cambio de chip de Bava fue rápido para pensar y vivir como técnico. Entre todos los temas que tuvo que definir, uno de esos fue la de elegir cómo iba a ser su atuendo como entrenador. “Agarré lo que había en el ropero dentro de lo más prolijo posible”, señaló. “Siempre me gustó estar acorde a la situación, también de jugador. Siempre era de estar a la altura de la situación. No busqué nada especial, pero si algo acorde a lo que tenía”.