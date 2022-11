Jorge Drexler arrasó en los Grammy Latino: fue el máximo ganador con siete premios

El artista uruguayo Jorge Drexler arrasó con los premios Grammy Latino en su 23ª edición y se llevó siete estatuillas. "Yo no me esperaba esto", dijo al final de la gala un emotivo Drexler, quien empeñó la que se esperaba fuese la gran celebración de Bad Bunny.



El revolucionario "Motomami" de Rosalía se alzó con el Grammy Latino al Álbum del año."'Motomami' es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que tiré pa' lante y que más alegrías me ha dado", dijo la española visiblemente sorprendida al recibir el gramófono más importante de la noche.

Rosalía y su producción conceptual que fusiona géneros, crea palabras e impulsa visuales, llegó como uno de los más nominados a la ceremonia y cerró la noche con cuatro premios.

Los otros dos gramófonos más codiciados de la noche, Grabación del año y Canción del año, fueron para Jorge Drexler y C. Tangana, con su pegajoso "Tocarte".

Drexler venció asimismo con su "Tinta y Tiempo" al Mejor álbum cantautor, además de Mejor canción alternativa, Mejor canción en lengua portuguesa -junto a la brasileña Marisa Monte- y Mejor canción pop, categoría en la que se declaró un empate con el colombiano Sebastián Yatra y su éxito "Tacones Rojos".

Mientras tanto Bud Bunny, ausente de la fiesta por estar en la gira de su salvajemente popular "World's Hottest Tour", conquistó cinco de las diez nominaciones, entre ellos el galardón a la Mejor fusión/interpretación urbana con "Tití me preguntó", mientras que con "Lo siento BB:", junto a Julieta Venegas y Tainy, conquistó la Mejor interpretación reguetón.

Fito Páez, que la víspera de la fiesta dijo en entrevista con AFP mantener sus expectativas controladas, arrasó en las tres de sus tres nominaciones.

"Este es un momento muy estimulante. Estoy muy apasionado con lo que está pasando ahora", dijo el artista de 59 años a los medios de comunicación al reflexionar sobre el momento que vive la música latina, cargada de fusiones y conquistas.

AFP