Jorge Seré, de volar en Tokio a candidato a alcalde por Aire Fresco

Jorge Seré, golero campeón del mundo con Nacional en 1988, será el candidato a alcalde del municipio CH de Montevideo por la lista 404. Así lo anunció este sábado el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, a través de su cuenta de Twitter.

"Valoramos mucho que Jorge Seré haya aceptado ser candidato a Alcalde del Municipio CH por nuestra Lista 404. Sabemos de su capacidad y don de gente. ¡Hay equipo!", escribió Lema.

El Municipio CH comprende los barrios Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Parque Batlle y Villa Dolores.

Fue justamente Lema –uno de los referentes de Aire Fresco en Montevideo, junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado– el primero en plantearle la posibilidad a Seré la semana pasada. "Me sorprendió un poco, porque yo no estoy vinculado a la gestión política", fue la primera reacción del exfutbolista, según contó a El Observador.

Pero este miércoles, tras una reunión en su casa con Lema y Delgado, finalmente dio el sí. "Me plantearon todo lo que implica ser alcalde y me gustó el desafío. Me entusiasma la oportunidad de poder hacer cosas. Nos pasamos quejando de todas las cosas que se hacen mal. El día que podemos hacer algo, tenemos que estar", afirma Seré, que en las departamentales de 2015 concurrió como tercer suplente del candidato a intendente Álvaro Garcé.

Según resumió, su objetivo –de ser electo– será "tratar de solucionar todos los temas" que competan a la alcaldía, así como "recurrir a quien le competa" en los asuntos que no son de estricta responsabilidad municipal.

"A mí en realidad el tema político no me seduce demasiado. Me gusta la ejecución, no lo deliberativo. Esto de ser alcalde va más por el lado ejecutivo y por eso me gusta el desafío. Si me venían a buscar para algo que creo que no puedo hacer, digo que no", agregó.

Twitter Martín Lema

Lema señaló que Seré "tiene una gran vocación de servicio" y que "él mismo decía que se preocupa por mejorar lo que esté al alcance". "Hay competencias que son directas de un alcalde y otras que no son directas. Él quiere ocuparse de los dos aspectos", señaló Lema a El Observador.

Según el presidente de la Cámara de Diputados, eso implica "estar arriba de temas que tienen que ver con seguridad, la situación de calle y hasta el turismo". "Jorge quiere ser un articulador entre vecinos y autoridades. Él entiende que en temas como la seguridad, si bien no son competencia del alcalde, puede ser el máximo referente del municipio para generar esas articulaciones", comentó Lema, que tiene una "muy buena relación personal" con el exgolero de Nacional desde hace más de diez años y fue quien recibió en abril su donación de US$ 11.892 para el Fondo Coronavirus.

"Ellos creen que tengo la capacidad para llevar adelante una gestión, por lo que he vivido, por mis actividades que tienen que ver con los medios, y por mi experiencia de años trabajando en la Intendencia de Soriano con programas de fútbol de salón. Tengo claro que en definitiva esto es un trabajo en equipo", concluyó Seré.

La coalición del gobierno nacional, que se presentará a la elección bajo el lema Partido Independiente y con Laura Raffo como candidata a intendenta, pretende retener el municipio que le arrebató al Frente Amplio en 2015 de la mano del hoy diputado herrerista Andrés Abt, quien buscará la reelección. Además de Seré y Abt, por el Partido Nacional competirá el dirigente del Espacio 40 Andrés Burcatovsky.

El Frente Amplio, en tanto, postula a la exsenadora del MPP Ivonne Passada como candidata única a alcaldesa del municipio.