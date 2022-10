José María Campiotti: “En los Criollos, Uruguay está en una situación envidiable”

¿Qué significa para usted ejercer la presidencia de la SCCCU?

Crío caballos desde hace más de 35 años, es un sueño que tenía de chico y lo pude cumplir. Trabajaba en una empresa multinacional, viajaba muchísimo, pero pude lograr tener mi manada y arrancar con este sueño. Para mí es un honor enorme y un desafío muy grande presidir Criollos. A veces somos críticos cuando no estamos trabajando, pero es bueno ahora tener que hacerlo. Junté un grupo de gente muy capaz y talentosa y lo bueno es que tenemos el soporte de toda la raza. Tenemos una raza que empuja para el mismo lado, estamos todos alineados y eso hace que las cosas fluyan de manera mucho más sencilla.

¿Qué objetivos tiene como presidente de la sociedad de criadores?

Mi aspiración es llevar a la raza a un segundo nivel. A mí me gusta pensar en grande y lo que me gustaría realmente es generar la mentalidad de una transformación, que nos profesionalicemos un poco más, sobre todo en la gestión de la sociedad de criadores, y poder venderle mejores servicios a los socios. Sobre todo me gustaría representar. Es decir, que todas las especialidades que tiene la raza, que son unas cuantas, se sientan representadas en una directiva y en las subcomisiones que se formen en la sociedad.

¿Cómo se ve hoy la raza Criolla?

Hoy, en los Criollos, Uruguay está en una situación envidiable. Si bien somos pocos (en el país), en números absolutos cuando uno compara a la raza con Brasil o Argentina, el nivel de inscripción por habitante en Uruguay es impresionante, acá se inscriben más de 6.000 potrillos al año. Tenemos 70 pruebas al año, es una raza con mucho dinamismo y hay pruebas de todos los gustos: paleteadas, doma, morfología, Freno de Oro... es muy variado.

¿Qué distingue a esta raza de otras razas equinas?

Para mí, por las formas que se buscan, el Criollo es un caballo lindo de ver, no es un caballo pesado, es un caballo estilizado, que hoy se busca con cuellos más livianos. Es de formas y transiciones muy suaves, por eso es lindo de ver. Además es un caballo resistente, eso está en sus bases, los Criollos se seleccionan por resistencia en las marchas. Estos son caballos mansos, porque son de trabajo en el campo y no se puede estar trabajando con caballos que generen desconfianza. Es un caballo que además tiene que ser cómodo, por eso una de las principales pruebas de la raza, el Freno de Oro, empieza con una prueba de andares, para ver la calidad de los andares del animal. También el Criollo es un caballo al que le tienen que gustar las vacas, porque está desarrollado para trabajar con ganado.

¿Hoy se puede afirmar que el Criollo sigue siendo una herramienta de trabajo?

Sí, absolutamente. A veces uno tiende a mirar la raza solamente con las pruebas o la cantidad de caballos que se inscriben, pero la raza está desplegada en 500 cabañas en las que trabajan en el campo. Lo primero que hace este caballo es trabajar en el campo, y eso no se dejó de hacer.

¿Es un negocio rentable criar caballos Criollos?

Yo creo que no. Depende de cómo se evalúe, porque si uno se produce sus propios caballos para trabajo no es que sea rentable o no, pero uno cumple con un fin. Creo que la cabaña no es un cosa rentable, porque al que le gusta esto es como un sueño, entonces cuando vendemos no justificamos qué vamos a comprar después o en qué vamos a invertir.

¿Y qué diferencia al Criollo uruguayo del de la región?

Creo que ahora se ha cruzado mucho, no tenemos una raza que sea tan distinta de los caballos argentinos o brasileros, salvo en los animales que son marcheros, donde Uruguay se destaca significativamente sobre los animales de la región. Tenemos una tradición marchera que tiene muchísimos años. Aquellas cabañas que han seleccionado en las marchas han hecho esa selección con mucha dedicación a sus caballos. Hoy nos destacamos muy significativamente. También ha sucedido que en una prueba brasileña como es el Freno de Oro, un uruguayo viene ganando, hay un destaque significativo ahí también. El caballo Criollo uruguayo compite en cualquier cancha y en cualquier pista con los caballos de la región.

¿Qué avances en genética ha tenido la raza Criolla en Uruguay?

En control genético de los animales hay avances. En Uruguay se hacen estudios de ADN para la inscripción de los animales, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) lleva adelante un fenomenal banco de pedigrí. A la inscripción de los animales se hace aleatoriamente un control para validar padres y madres. Ya hay un altísima cantidad de animales que cuentan con control de ADN.

¿Actualmente Uruguay está exportando genética Criolla?

Sí, se exportan y también se importan caballos Criollos. Algunos animales se venden a Argentina, a Brasil, a Paraguay y a Europa. Uruguay lleva los registros genealógicos de los animales en Alemania y en Italia, y no solamente llevamos los registros, sino que también inspeccionamos a los animales, o sea que la sociedad de criadores uruguaya tiene ese control en Europa. Importamos animales de Brasil y Argentina, los destinos de los que Uruguay más se nutre.

¿Cómo está viendo los valores de exportación?

No son una cosa significativa. Lo que hacemos en Europa es más darle difusión a la raza que un éxito comercial.