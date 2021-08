Josefina Zeballos creció en kilos, intensidad y lectura de juego en Argentina

En 2018 fue campeona de la Liga Uruguaya femenina con Bohemios y goleadora del Sudamericano U15 en Puerto Aysén. Desde entonces, Obras Sanitarias de Argentina se la quiso llevar. Pero recién en 2020 Josefina Zeballos se animó a dar el paso. Con una interrupción de 11 meses, debido a la pandemia de covid-19, la armadora crece a pasos agigantados y la semana pasada se consagró campeona del Federal argentino.

“Después del Sudamericano de 2018 y en 2019, me ofrecieron ir, pero sentía que todavía era muy chica para irme a vivir sola a otro país. Me animé a dar el paso en 2020”, le dijo a Referí. En abril recién cumplió 18 años.

La experiencia duró poco porque el 17 de marzo volvió a Uruguay tras la cancelación de todas las actividades en Argentina.

“Pensaba volver en 15 días, pero recién lo pude hacer el 22 de febrero de este año. Estuve entrenando 11 meses por Zoom”.

Por entonces, el Federal argentino ya estaba empezado. El torneo lo disputan más equipos que los que toman parte de la Liga Argentina donde los requisitos económicos son más grandes.

En la primera fase del certamen superaron el grupo junto a Centro Galicia, Unión Florida y Española de San Vicente. Posteriormente viajaron a Rosario para disputar un triangular con Talleres de Paraná y Talleres de Gálvez de Rosario. En la última fase vencieron a Independiente de Neuquén, Red Star de Catamarca y en la final a Berazategui.

Gentileza Germán Ruiz, Instagram @germanlr73 Una uruguaya campeona en el básquetbol argentina

Este equipo había sido el que eliminó a Obras en el Final 4 de la pasada Liga que se retomó en febrero de este año. La próxima Liga comenzará en octubre y tras dos días de vacaciones, Zeballos y sus compañeras retomaron los entrenamientos el pasado jueves.

“Me siento muy cómoda acá, las compañeras ya son mis amigas y todos me recibieron de la mejor manera”, contó.

Zeballos cobra un sueldo y vive en un piso de la residencia que tiene el club. “Tengo televisión, baño y un cuarto individual. Somos cuatro jugadoras que vivimos en el club donde hay un comedor en el que nos sirven la comida. Obras es un club reclutador de talentos y cuando viene alguien nuevo a probarse o a quedarse intentamos que se sienta cómodo e integrarlo lo más rápido posible”.

En setiembre comenzarán las competencias en formativas y por edad, Zeballos puede jugar tanto en U19 como en U21, pero en octubre volverá al equipo principal.

Tras los pasos de su hermano

Zeballos comenzó a picar la pelota siguiendo los pasos de su hermano Juan Manuel. Primero en la placita del barrio, después en un par de prácticas en Tabaré y finalmente en Bohemios. Tenía entonces siete años.

Un día, Pablo Proto, encargado de la escuelita de Bohemios, la vio y la invitó a sumarse.

“Todos los entrenadores que tuve me aportaron cosas. Primero Proto con su ayudante Santiago Gómez, Carlos Vázquez, Nicolás Altalef, Enrique Berhouet, Javier Sánchez, Matías Galo, en la selección Victoria Pereyra y el Gallego (Alejandro) Álvarez y en Obras tengo a Santigo Petersen, Francisco Pirani y Patricio Mitchell que me enseñan todos los días”, comentó.

Consultada sobre qué facetas del juego se siente que ha mejorado, Zeballos respondió: “Mejoré bastantes cosas, pero me quedan muchas por mejorar. La intensidad la mejoré mucho, el defender el uno por uno, también la lectura de juego, tanto en el picanrol como jugar uno contra uno”.

Uno de los puntos medulares donde se nota su progresión es en lo físico. Desde su llegada al club argentino aumentó 10 kilos.

“Siempre fui delgada porque mi metabolismo no me permitía ganar kilos, pero estoy muy contenta con lo que aumenté y con lo fuerte que puedo trabajar. El club me dio nutricionista, algo que en Uruguay tenía que trabajar por mi cuenta. La clave fue aumentar las proteínas y los carbohidratos”.

Gentileza Germán Ruiz, Instagram @germanlr73

Le selfie de las campeonas

Como sus padres siempre le inculcaron seguir los estudios, cursa online en las mañanas una licenciatura en marketing digital en una universidad española.

Su contrato vence al final de la temporada y Zeballos está muy enfocada en mejorar día a día en cada entrenamiento y después en cada partido. “Quiero estar preparada para dar un salto a otra experiencia como ir a Europa”.

Zeballos pertenece a una generación uruguaya donde el trabajo de años del Gallego Álvarez junto a Vico Pereyra comenzó a dar sus frutos desde abajo.

“En el Sudamericano U15 de Chile le ganamos por primera vez a Colombia”, recordó sobre su primera experiencia internacional en 2018.

Contra Venezuela perdían por 16 y terminaron ganando por 18. Ese día Zeballos, una tiradora perimetral notable, anotó 44 puntos.

“Fue una locura, no tenía noción de la cantidad de puntos que llevaba, solo quería ganar para poder jugar por un quinto puesto, estaba con esa adrenalina y se me abrió el aro, pero sin todo el esfuerzo de mis compañeras, tanto para hacerme las cortinas como para pasarme la pelota, nada hubiera sido posible”, recordó.

Al año siguiente, en 2019, disputó el Sudamericano U16 en Barranquilla: “Fuimos a pelear de igual a igual contra todos. Algunas jugadoras argentinas nos comentaron después que no querían cruzarse con nosotras porque éramos un equipo peligroso. Le ganamos a Venezuela, pero Argentina nos ganó por dos puntos. En ese torneo hicimos un clic, sentimos que nos ganamos el respeto. Uruguay ya no va a ir a los torneos a disfrutar de la experiencia ni a aprender. Va a ir a competir”, afirmó a puro convencimiento.

Ahora Zeballos mejora a otro nivel. En la Liga Argentina. Su talento aún no tiene techo como para decir a dónde puede llegar.