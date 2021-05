Juanita Viale se emocionó al recordar a su amiga, la actriz Victoría Césperes

"Es re triste perder a alguien que uno ama", aseguró Juanita Viale, sin contener las lágrimas, mientras hacía su clásica presentación del programa de "La Noche de Mirtha" que ella conduce en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand. Entre lágrimas y sollozos, Juana Viale se despidió de su amiga, la actriz uruguaya Victoría Cesperes, que falleció el pasado viernes a causa de cáncer.

"Yo estoy un poquito nerviosa porque como todos saben, o como algunos no saben, mi amiga la uruguaya partió, pero yo tuve la honra de conocerla y de vivirla" ,comenzó diciendo Viale en su presentación. "Ella no me hubiese permitido no trabajar porque era una laburante incesante así que estamos acá haciendo el programa", aseguró mientras la emoción se hacía mas presente en su rostro.

"No se fue, solamente cambió de piel", dijo entre sollozos y le dedicó "un beso muy grande al guerrero que tuvo a su lado, a Luis" y "un beso enorme a todos los amigos y familiares".

Viale y Césperes habían sido productoras y coprotagonistas de la obra de teatro "La Sangre de los árboles" que se presentó en distintas ocasiones en salas de Montevideo, el interior uruguayo y Buenos Aires, además de girar con la obra por distintas ciudades de América y Europa, incluyendo un pasaje por el festival teatral de Avignon, Francia, uno de los principales del mundo, en 2018.

"Voy a hacer el programa, voy a hacerlo lo mejor que pueda(...)me late muy rápido el corazón", aseguró la actriz y tras mostrar la ropa que tenía puesta, dijo "Uru, me vestí de gala para ti. Hermosa amiga mía, te amo" mientras desde el estudio acompañaban su emoción con aplausos. "Me maquillaron con magia porque no saben lo que eran estos ojos cuando llegué, eran 2 compotas", aseguró.

Mirá la despedida de Viale en la presentación del programa

Césperes estudió en el Teatro Circular y en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD). En 2020 había protagonizado la obra musical Yentl en Montevideo, mientras que en Argentina se estrenó la película Sentadas en el umbral, que también la tuvo en uno de los roles principales. Antes de eso, en 2019, había debutado como directora teatral con un espectáculo humorístico de Manuela da Silveira, Crecer o reventar. Tuvo entre sus roles más conocidos un papel en la serie argentina El Marginal, así como trabajos en películas nacionales como Zanahoria y El Cuarto de Leo, entre otras.

Además de Juana, su hermano Nacho también se expresó en redes sociales por el fallecimiento. ""Chau, amiguita linda. Un angelito sonriente nos cuida", posteó en Twitter. Además, en un tuit posterior, agradeció a su hermana por haber salido al aire en el programa. "Emocionado y orgulloso. Honrado de ser tu hermano. Admiración total de como saliste al aire haciendo realidad lo que la Uru hubiese querido"

Chau amiguita linda! Un angelito sonriente nos cuida ❤ pic.twitter.com/TB4VCd4igA — Nacho Viale (@nachoviale) May 14, 2021