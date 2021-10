Juez emitió orden de detención contra Javier Sciuto y Fernando Ferreira, referentes del movimiento antivacunas

Dos de los principales referentes del movimiento antivacunas Caravana por la Verdad, Javier Sciuto y Fernando Ferreira, fueron declarados en rebeldía y la Justicia emitió una orden de detención nacional e internacional este miércoles, luego de que no se presentaran a las últimas dos audiencias formales a las que habían sido convocados, informó FM Gente y confirmó El Observador la fiscal Ana Carolia Dean.

Los indagados, que fueron imputados a fines de abril junto a Fernando Vega por desacato agravado tras la suspensión de un acto que realizaban en la plaza San Fernando, tuvieron que fijar domicilio mientras mantenían la prohibición de salir del país por 90 días. Sin embargo, durante ese plazo, pidieron una autorización para viajar al exterior que les fue concedida tras dejar una fianza, pero al aplicarla omitieron documentar los trámites migratorios, como establece la Justicia.

"Se los declaró en rebeldía y con una orden de detención en virtud de que no comparecieron a las últimas dos audiencias que fueron citados por no haber acreditado en forma el retorno al país, luego de haber sido autorizados para viajar", explicó la fiscal Ana Carolina Dean.

El abogado Alfredo Pérez Cal, representante legal de los imputados, se presentó la semana pasada ante el juez por la ausencia de Sciuto y Ferreira y señaló en la audiencia que sus defendidos fueron y volvieron del exterior por la "frontera seca" sin realizar los trámites en Migraciones, a lo que el magistrado Diego González contestó que si estaban en el país, debía verlos.

En esa convocatoria, a la que Sciuto y Ferreira no concurrieron, el juez dejó explícito que de repetirse la instancia recibirían una orden para ser detenidos.

Este miércoles, ni los indagados ni su abogado asistieron al juzgado, por lo que González decidió enviar una orden para detener a Sciuto y Ferreira, a la que acompañó con una declaración en rebeldía.

Dean explicó que si bien Sciuto recibió el aval de la justicia para viajar a Brasil, no acreditó su ingreso y salida, por lo que ahora está prófugo. En tanto, la defensa informó que Ferreira no llegó a salir de Uruguay pero esto no fue acreditado ante la fiscal, según informó El País.