Futbolistas resolvieron no jugar en el Tróccoli, Paladino y Complejo Rentistas

El presidente de la Mutual, Michael Etulain, reveló a Referí que los futbolistas no se presentarán a jugar en las canchas de Cerro, Progreso y Rentistas, hasta tanto no realicen las obras solicitadas en vestuarios, canaletas de desagüe, y muros pegados al campo de juego.

La medida fue tomada en la asamblea de la gremial que se realizó el jueves a la noche donde los planteles fueron informados sobre el relevamiento de los campos de juego.

El 18 de diciembre de 2019 la gremial comunicó a los clubes los arreglos que reclamaban en camarines y campos de juego de cara la temporada 2020.

Diego Battiste

Como informó Referí en su edición del 3 de febrero, los jugadores resolverían en una asamblea si se presentaban a jugar en todas las canchas.

Esta semana los representantes de la Mutual terminaron de visitar los escenarios para corroborar si los clubes habían cumplido con lo solicitado.

La gremial encontró eco en Liverpool y Plaza Colonia que estaban en plena tarea de acondicionamiento de los camarines visitantes. Pero no así en las canchas de Cerro, Progreso y Rentistas. Ante esto, los jugadores resolvieron no presentarse a jugar en esos escenarios hasta que no se cumpla con los arreglos solicitados.

¿Qué piden cancha por cancha?

Las mejoras solicitadas por la gremial de futbolistas son variadas en cada cancha. Por ejemplo, en el Paladino (Progreso) preocupa un muro que está pegado al campo de juego. En el Complejo Rentistas el tema es el vestuario visitante que tiene techo de chapa.

El presidente de la gremial, Michael Etulain, informó a Referí sobre los arreglos que deberían encarar los clubes antes del inicio del campeonato.

Parque Paladino (Progreso)

Camilo dos Santos

La cancha de Progreso tiene dos problemas que visualizaron los jugadores. Una canaleta y un muro. La canaleta justamente está entre el campo de juego y el muro.

“Los muros alrededor del campo están muy cerca. Habría que tapar la canaleta y poner protección al muro o cambiarlo por un tejido”, expresó Etulain a Referí.

El presidente de la gremial de jugadores expresó que el tema de la proximidad de los muros con el campo de juego lo discuten desde que se inició el Movimientos Más Unidos Que Nunca. "El tema puntualmente era con el Paladino y el Méndez Piana. Cuando nos enteramos que Miramar se ponía en obras en su cancha avisamos del tema del muro, lo retiraron y pusieron tejido”.

Los jugadores quieren evitar en el Paladino experiencias como las vividas en el fútbol argentino donde se dieron casos de fallecimientos de jugadores por golpearse contra muros pegados al campo de juego.

Estadio Tróccoli (Cerro)

Diego Battiste

La cancha de Cerro tiene un problema de seguridad alrededor del terreno de juego debido a un desagüe. Según revelaron los jugadores, existe una canaleta alrededor del campo de juego que se torna peligrosa.

Complejo Rentistas (Rentistas)

El problema que tiene la cancha de los rojos, que vuelven este año a Primera división, son las condiciones del camarín visitante que tiene techo de chapa y los jugadores expresaron que en verano es intolerable el calor y en invierno es durísimo el frío.

“El reglamento de la AUF dice que los clubes tienen que respetar el acondicionamiento térmico de los vestuarios y acá no se ha cumplido”, dijo Etulain.

Estadio Prandi (Plaza Colonia)

El escenario de Colonia también fue objetado por la gremial de jugadores pero, a diferencia de los mencionados anteriormente, están en obras. El jueves de mañana una delegación de la Mutual visitó el Prandi y comprobó que se estaba trabajando en lo solicitado. ¿Qué reclamaba la gremial de jugadores? Que era un camarín chico y las duchas estaban muy pegadas.

Plaza puso manos a la obra y se comprometió a que las tareas quedarán culminadas antes del inicio del torneo.

Belvedere (Liverpool)

La cancha de Liverpool también recibió observaciones por las condiciones del camarín visitante. De inmediato el club de Belvedere se puso a trabajar para reacondicionar el vestuario y los presididos por José Luis Palma se comprometieron a terminar las obras antes del 17 de febrero.

De todos modos hay un detalle que corre a favor de Plaza y Liverpool. Debido a su participación en copas internacionales se digitará que en la primera fecha del Uruguayo jueguen entre ellos y su debut queda postergado, por lo que dispondrán de más tiempo para terminar las obras.

¿Cómo siguen?

Camilo dos Santos

Esta mañana la gremial de futbolistas comunicaba a los clubes la medida de la asamblea y los arreglos que deben realizar en sus canchas para que los jugadores se presenten a jugar.

Asimismo, también se pasó a informar a la Mesa Ejecutiva de la AUF que los jugadores no se presentarán a jugar en el Tróccoli, Paladino y Complejo Rentistas, a los efectos de que no fijen partidos en esos escenarios.

La semana que viene, antes del inicio del torneo Uruguayo, se realizará una nueva recorrida para comprobar si se hicieron los arreglos requeridos.

Derechos de imagen

Camilo Dos Santos

En la asamblea de la Mutual se trató también el reparto del dinero que ingresará por el acuerdo firmado con Conmebol por los derechos de imagen de la Copa Libertadores 2020.

El máximo organismo sudamericano abonará US$ 33 mil por año a la Mutual por concepto de derechos de imagen.

El gremio resolvió que el dinero sea para los equipos que juegan la Copa. El dinero, que ingresa en cuatro pagos de ocho mil dólares, lo recibirán los planteles de Nacional, Peñarol, Cerro Largo y Progreso.