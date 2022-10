Juicio al Estado: empresa portuaria dispuesta a iniciar demanda por incumplimiento en puerto de Montevideo

La empresa de logística Lobraus exige a las autoridades que le asignen una zona adentro del puerto de Montevideo en la que pueda continuar con el desarrollo de un proyecto que se presentó hace más de una década. Entiende que fue perjudicada por decisiones oficiales que se tomaron en los últimos años y, de no recibir una respuesta favorable, le iniciará un juicio al Estado.

La historia de la brasileña Lobraus en Uruguay tiene más de 20 años. Comenzó a operar en el puerto de Montevideo en 1999 y en 2002 adquirió un depósito para su operativa de logística. En 2006 presentó un proyecto para construir un galpón de almacenaje de mercadería más una torre de oficinas comerciales de 21 pisos para clientes.

La concesión se lo otorgó en 2016. Comenzó la construcción en la zona acordada, ubicada sobre la entrada portuaria de la calle Colombia. Para la empresa ese era un aspecto fundamental: que al edificio se pudiera llegar a través de un acceso directo al puerto.

Pero el escenario cambió. El gobierno firmó el contrato con UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa. El proyecto de la pastera incluía una terminal propia en el puerto para la mercadería que llegaría en tren. Y las vías del tren pasaban por la zona donde estaba ubicado el depósito de Lobraus. Allí se negoció para cambiar de área, pero se le otorgó una que ya no contaba con un acceso directo.

En diálogo con El Observador, el presidente de la compañía, el brasileño Renato Ferreira, dejó clara su postura. “El depósito estaba por Colombia y no tenía problemas de acceso. Cuando nos presentamos a la licitación no existía UPM (en Uruguay). Cuando la ganamos y obtuvimos la concesión no existía UPM 2. Allí hubo todo un problema de planificación y no respetaron el derecho adquirido por Lobraus”, expuso.

Diego Battiste

Renato Ferreira

La empresa reubicó el depósito de almacenamiento y continuó en negociaciones con la Administración Nacional de Puertos (ANP). Lobraus exigía que se lo otorgara otra zona para desarrollar el resto del proyecto. Pero la condición era que esa zona estuviera ubicada cerca de un acceso directo.

Ferreira recordó que en primera instancia Lobraus tenía licencia para operar contenedores refrigerados (reefer). Añadió que luego de la reubicación se le retiró la licencia. Actualmente opera con licencias temporarias, que se vencen y deben renovarse.

Con cierta molestia y sin avances sobre una nueva ubicación, Lobraus decidió vender el proyecto y consiguió un grupo brasileño dispuesto a comprarlo. Ferreira entonces puso en contacto a los inversores con el Directorio de la ANP.

“Esa empresa estaba dispuesta a pagar un canon por el doble de lo que abonaba Lobraus. Hicimos la primera etapa y ellos se encargaban de la segunda por US$ 10 millones. Ofrecía más canon e inversión; estaba acordado. Se llegó a la última reunión y descartaron a la empresa brasileña”, contó el empresario.

La compañía siguió con la operativa en el depósito que ya tiene construido y a la espera de una respuesta de las autoridades sobre otra área. “Sin saber eso no puedo seguir adelante con la siguiente fase”, dijo Ferreira.

La semana pasada recibió noticas de la ANP a través de un telegrama. El texto, con fecha 11 de octubre, expresaba: “Intimo en plazo de tres días hábiles para cumplir con sus obligaciones contractuales: construcción de galpón y torre de oficinas, bajo apercibimiento del ejercicio de la potestad sancionatoria de la ANP”. La respuesta fue que no tenían ningún fundamento plantear esa exigencia en un plazo de tres días. “Si esto sigue así, vamos a iniciar un juicio al Estado”, anunció Ferreira.

“Estamos esperando que nos ofrezcan una solución. Pero si no la hay, no tenemos otra opción que empezar con el juicio”, reiteró.

La demanda sería por incumplimiento de la concesión. El propietario de Lobraus intentó comunicarse con otras autoridades de gobierno, pero no obtuvo respuesta. “Yo ya no quiero negociar más con la ANP, no quiera hablar más”, concluyó.