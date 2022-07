Juicio puerto: Toma dijo que recomendó negociar con Katoen Natie y defendió actuación de Curbelo

El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, continúa avanzando en la investigación de la denuncia del Frente Amplio por irregularidades en la extensión hasta 2081 de la concesión a Katoen Natie en el Puerto de Montevideo.

Semanas atrás, Rodríguez tomó declaraciones a los jerarcas oficialistas que negociaron el acuerdo: el prosecretario Rodrigo Ferrés, el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.

Los cuatro jerarcas aseguraron que actuaron sin apartarse de la normativa, algo que es rechazado desde el Frente Amplio, que señala en su denuncia que Curbelo debió haber consultado al directorio de la ANP para decidir las modificaciones al contrato y a los decretos que regulan la actividad portuaria.

Pero antes de que todos ellos comparecieran en calidad de indagados, el fiscal tomó declaración a un testigo que ha quedado prácticamente al margen de esa polémica entre oficialismo y oposición, y que fue el primero en enterarse que la empresa belga pretendía entablar una demanda al Estado uruguayo por incumplimientos en el tratado bilateral de inversiones: el ex secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.

Protagonista del último gobierno del Frente Amplio en cada uno de los juicios que enfrentó el Estado, Toma debió responder acerca de la actuación del gobierno una vez que fue notificado del interés de Katoen Natie de hacerle un juicio al Estado, de las conversaciones que mantuvo con la empresa, del diálogo con Rodrigo Ferrés y Álvaro Delgado durante la transición, y de su experiencia como negociador en otros litigios internacionales, con el foco puesto en la confidencialidad y los márgenes de actuación que tenían para cumplir con la reserva.

En su declaración del pasado 10 de junio, a la que accedió El Observador, el abogado dijo que entre 2015 y 2020 lideró en “soledad” todos los juicios contra el Estado, desestimó varios de los puntos de la denuncia realizada por el Frente Amplio y ratificó que tras la primera lectura completa de la demanda llegó a la conclusión de que había “verosimilitud” en el planteo.

“Se denunciaba una situación violatoria de normas internacionales, nacionales, y por consiguiente una violación del tratado internacional. De la lectura del documento parece cierta; hay verosimilitud”, expresó Toma en el comienzo de su comparecencia, que se extendió por casi dos horas.

Pero por sobre todo, señaló que la “confidencialidad” es un principio “sagrado” en este tipo de negociaciones y que si el expresidente Tabaré Vázquez le hubiera ordenado divulgar el contenido de un acuerdo mientras se negociaba, él “no hubiera podido” cumplir esa instrucción.

El no asesoramiento

Parte medular de la denuncia del Frente Amplio tiene que ver, por un lado, con la falta de consultas legales y económicas que orientaran la actuación del Estado uruguayo y, por otro lado, la ausencia de asesoramiento por parte de todo el directorio de la ANP para extender la concesión por 50 años.

Durante el interrogatorio, el fiscal le preguntó específicamente cómo veía la actuación de Curbelo y los “cuestionamientos” a que no haya informado al directorio.

—Curbelo decía que estaban en negociaciones privadas-reservadas y no podía dar elementos. ¿Esto que pasó le llama algo la atención, el manejo de reserva que fuera de ese contexto (de la negociación) una autoridad no pudiera decirlo en su organismo? —preguntó el fiscal Rodríguez.

—Todo lo que se conversa en reuniones amistosas queda en el marco de las reuniones amistosas, y los aspectos que tienen que ver con la instrumentación del acuerdo final se deben transitar en ese momento —respondió Toma.

—¿Luego que finaliza?

—Sí, porque el derecho internacional pasa por encima de todo con la confidencialidad.

—Si el presidente Vázquez en su momento le hubiera dado la orden de que lo divulgue porque el Estado tiene que conocer esto, mientras lo esté negociando, ¿hubiera podido?

—No, no hubiera podido.

En ese momento, el abogado del gobierno Jorge Pereira Schurman intervino para hacerle otra pregunta específica: “¿Durante la negociación se forman expedientes para que los consulten los ministerios o los servicios jurídicos y técnicos?”

“No se forman expedientes. Cuando viene la notificación de la diferencia, el receptor la tiene que guardar para sí, porque la formación de expediente es lo que está contraindicado. Es la fuente de vulneración del sagrado principio que estamos hablando, la confidencialidad”, contestó Toma.

Camilo dos Santos

El FA señala irregularidades en la actuación de Juan Curbelo

El exsecretario de Presidencia continuó su relato poniendo como ejemplo la negociación con Petrobras, en la que las conversaciones amistosas terminaron con un acuerdo de palabra en una reunión mano a mano entre Tabaré Vázquez y Ricardo Castello Branco (presidente de Petrobras) en Santa Fe en una bilateral de la Cumbre del Mercosur en julio de 2019.

Ese acuerdo entre los presidentes derivó en una serie de documentos, que fueron redactados por los negociadores. Una vez que estos estuvieron prontos, se organizó una reunión en Presidencia en la que participaron más de 100 personas para firmar todo, explicó Toma. “Solo se ventiló la documentación el día de la firma del acuerdo escrito. Para preservar al máximo (la confidencialidad)”, narró. “Se firmaron todos los acuerdos, se realizaron las actas de los directorios, se exigieron las auditorías técnicas, se concentró todo en un mismo día, en un solo lugar, y ante toda la gente que tenía que ver con el caso”, detalló.

El exjerarca también reconoció que antes de la interpelación se reunió con Heber, algo que ya había sido contado por el ministro en la sesión parlamentaria. “Me preguntó si había aconsejado llegar a un acuerdo. Le dije que no. Recomendé el inicio de las negociaciones amistosas. Llegar al acuerdo es el fruto del tránsito de las negociaciones amistosas, en el cual se puede o no llegar a acuerdo, depende”.

Natalia Gold

Toma aseguró que Delgado y Ferrés "no comprendían"

Toma dijo que la notificación de las diferencias planteadas por Katoen Natie llegó a Presidencia en octubre de 2019 y relató que a principios de diciembre se reunió con representantes de la empresa en Torre Ejecutiva para iniciar “conversaciones amistosas”, un mecanismo previsto en el tratado antes de ir al juicio. Según explicó, los delegados de la empresa “aceptaron de inmediato” y ahí se delimitó “la forma” en que se negociaría: con un acuerdo de confidencialidad.

En paralelo a estas negociaciones, Luis Lacalle Pou le ganó las elecciones presidenciales al frenteamplista Daniel Martínez, por lo que inició una “transición cooperante” con Álvaro Delgado (quien lo iba a suceder en el cargo) y Rodrigo Ferrés (designado prosecretario y a cargo de llevar adelante los juicios internacionales).

“Les trasladé toda la información, aunque debo confesar que no sé si entendieron como era toda esa lógica”, aseguró. Su percepción de que los jerarcas entrantes “no comprendían” la situación fue un punto sobre el cual volvió durante toda la comparecencia.

“Recuerdo el semblante de Ferrés. Era de una persona que no estaba entendiendo la situación. Delgado obviamente no entendía nada de la situación. Ferrés trataba de entender pero no entendía porque me miraba y yo para serle más elocuente le mostraba los 45.800 documentos que tenía en mi poder y estaban subidos al box. Era para mostrarle la importancia de preservar la confidencialidad. Ahí me di cuenta que no había entendido casi nada. El nivel de comprensión era poco”, dijo en uno de los pasajes.

Los comentarios le valieron un reproche de Pereira Schurmann, abogado defensor del gobierno. "Se ve que lo entendieron porque lo está denunciado es justamente que se mantuvo la confidencialidad durante toda la negociación. Entonces evidentemente los que no están entendiendo son los que están denunciando eso", afirmó.

Lo "fáctico" y lo "jurídico