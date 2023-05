Julio María Sanguinetti: "Uno va a Buenos Aires y parece que somos una raza superior"

El expresidente Julio María Sanguinetti se refirió a la capacidad de la política uruguaya de generar acuerdos de largo plazo y comparó a Uruguay con la situación que vive Argentina. "Uno va a Buenos Aires y vuelve hinchado. Parece que somos una raza superior, algo extraño", dijo en tono de broma en un conversatorio organizado por el Semanario Búsqueda en el que participó junto a otro expresidente, José Mujica.

El comentario de Sanguinetti fue a raíz de un contrapunto con Mujica, que decía que en Uruguay no había espacio para acuerdos de largo plazo. “Esto no es de izquierda, o de derecha o de centro. ¡Esto es de ser idiota!”, había señalado Mujica según recoge el semanario.

Sanguinetti no estuvo de acuerdo con esa posición. "Desde Conaprole hasta la política forestal que cambió la matriz productiva del país", ejemplificó y agregó: "No hay una mala experiencia para encontrar estos caminos. Por algo de algún modo los de afuera nos ven tanto mejor que lo que nos vemos nosotros".

"Además de hablar mano a mano tenemos que hablar en público porque la conciencia pública es fundamental", señaló Sanguinetti.

Consejos a Orsi y Delgado de Sanguinetti y Mujica

Además, Sanguinetti y Mujica volvieron a hablar del diálogo político y de Argentina cuando le dieron consejos a dos probables precandidatos presidenciales, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, que se encontraban escuchando a los exmandatarios.

"Que no se ofendan en su intimidad humana, que discrepen todo lo que tengan que discrepar. Se puede discrepar y pelear por cosas muy serias y mantener un hilo abierto para el nosotros. Somos tres millones y poco y cada vez más viejos. Y hay lujos que no podemos darnos. Podemos criticar mucho a la Argentina, pero tiene otras posibilidades que nosotros no tenemos", aseguró Mujica.

"Sobra ruido y pamento y falta boliche, falta hablar, que eso ha sido una tradición en este país", acotó.

Por su parte, Sanguinetti también fue en esa línea. "En la política nunca la línea recta es la más corta entre dos puntos. Ese es el desafío del político. Siempre va a haber necesarios zigzagueos que va imponiendo la realidad. El tema es no perder el objetivo final. No perder la mirada en el largo plazo",