Julio Ríos recibió una "oferta" para pegar el pase al cuadro de Sartori

Los pases de periodistas al mundo políticos tuvieron dos ejemplos concretos en esta campaña electoral. Por un lado, la periodista Mónica Bottero, quien decidió pasar a integrar el Partido Independiente y por el otro, Gerardo Sotelo, quien también se sumó a las filas de Pablo Mieres. Y dentro de ese mercado de pases, el periodista Julio Ríos reflexiona si sigue ese camino.

Hace unas dos semanas, Ríos se reunió con el dirigente y director de campaña de Juan Sartori, Óscar Costa. “Me reuní con él por temas de una nota con Juan y eso y estuvimos charlando de política y todo lo demás. Sí hubo una oferta pero no hay nada formal todavía”, dijo al ser consultado por El Observador.

¿Se manejó la posibilidad de que lo pensara o que lo reflexionara en ese encuentro con Costa?

Sí, sí. Eso puede ser sí.

Está en momento de pensarlo entonces.

Sí, estoy en momentos de analizar cosas. Pero es muy vago.

¿Pero hubo una oferta?

Hubo una oferta de otro sector. Sinceramente, me ofrecieron del Frente Amplio y del Partido Nacional.

Al ser consultado sobre qué sectores le ofrecieron lanzarse a la política, Ríos dijo que prefería no mencionarlos. “Son dos personas que respeto muchísimo pero no sentí el lugar que fuera donde iba a estar a gusto”, sostuvo y agregó: “En este momento soy periodista y no he tomado ninguna decisión de volcarme a la política. De hecho desestimé dos posibilidades. Esas sí fueron directas”.

A su vez, contó que con Sartori tiene “muy buena onda” y que su relación nació desde que el empresario devenido en político se instaló en Uruguay para competir en la campaña. Por ahora, el camino de Ríos en política seguirá siendo una idea, al menos hasta que encuentre un lugar donde se “sienta identificado”. “No es una decisión que se toma de un día para el otro y de ahí tampoco se vuelve. No es algo para tomarlo a la ligera”, aseguró.

Demanda

Por otra parte, el periodista deberá afrontar una demanda por US$ 700.000 que le inició el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, por daños y perjuicio. El juicio civil, informó El País este viernes, se lleva adelante porque Valdez considera que fue afectado por el escándalo de los audios difundidos en julio del año pasado y que obligaron al entonces titular del órgano rector del fútbol uruguayo a renunciar y retirarse de las elecciones en las que pretendía postularse de nuevo.

Por las mismas razones, el expresidente de la AUF demandó también al lobbista Walter Alcántara, el hombre que grabó esos audios y que consistían en conversaciones privadas con el denunciante sobre negocios y supuestas coimas en acuerdos comerciales vinculados al fútbol. En este caso, Valdez reclama una indemnización por US$ 1 millón.

La Fiscalía ya investigó el año pasado durante cuatro meses si había un delito en lo ocurrido, especialmente si Valdez había sido víctima de extorsión tanto de parte de Ríos y Alcántara como del dirigente Arturo del Campo, pero archivó la investigación a mediados de diciembre.