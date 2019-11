Justicia cita a declarar a sospechoso por el caso de Lola Chomnalez

El juez penal de Rocha Juan Giménez citó a declarar a un hombre con antecedentes penales para este martes 26 de noviembre, como indagado en la causa del asesinato de Lola Chomanlez, según informaron a El Observador fuentes judiciales. Se trata de una persona que está en prisión por otro delito y que ya había sido indagado años atrás por ser sospechoso de haber estado involucrado en el homicidio cometido el 28 de diciembre de 2014, en el balneario de Barra de Valizas.

Por este caso fue procesado con prisión un hombre conocido como El Cachila el 22 de mayo, un vendedor de estampitas radicado en Rivera que en abril de 2015 declaró haber visto morir a la joven. Su testimonio siempre fue confuso y cambiante, por lo que ninguno de los tres fiscales anteriores a Vaz que intervinieron en la investigación habían solicitado el procesamiento.

Vaz –que fue designado en la fiscalía de Rocha en febrero de este año–, en cambio, entendió que había elementos suficientes como para solicitar la imputación, y logró que el hombre fuera acusado como coautor de un homicidio simple agravado por alevosía. El Código Penal define que debe aplicarse esta agravante si el delito se produce "cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas" para "prevenir el ataque o defenderse de la agresión".

El autor material del asesinato continúa prófugo, y las pericias realizadas a las pertenencias de la joven encontradas en la escena del crimen, en la playa que une Valizas con Aguas Dulces, no permitieron identificar al asesino.

El examen de ADN que se hizo de las dos manchas de sangre encontradas en la cédula y en una toalla dentro de la mochila la adolescente descartó a los cerca de 40 personas indagadas por este caso en los casi cinco años de investigación, incluyendo al hombre que será indagado el martes próximo. Según supo El Observador, la Policía Científica coteja todos los viernes el ADN hallado en la toalla y la cédula de Lola con la información genética de su base de datos, recolectada en la semana con todas las personas que ingresan al sistema carcelario.

La notificación de la audiencia –que en un principio había sido fijada para el viernes 15 y luego se prorrogó– fue recibida por las partes que intervienen en el caso este lunes de tarde. Fueron citados el fiscal Vaz, uno de los abogados que representan a los padres de Lola –Adriana Belmonte y Diego Chomnalez– Raul Williman, y la defensora pública de El Cachila, Yesica Biquez.

Según dijeron las fuentes, no surge de las declaraciones del único procesado que conociera o tuviera algún vínculo con el hombre que será interrogado por el juez.

La teoría de la fiscalía

El caluroso domingo 28 de diciembre de 2014, el Cachila, en compañía de otras personas, caminó desde Aguas Dulces hasta Valizas. Según detalló el fiscal en su dictamen, sobre las 15 horas, cerca de una zona conocida como “Arinos”, se encontraron con Lola, quien caminaba en sentido opuesto.

El Cachila reconoció ese encuentro, y así lo declaró ante la Justicia: “Me peché con ella. Ella venía por la playa caminando, yo iba para Valizas y ella iba para el otro lado. Yo venía de Aguas Dulces”, declaró. Incluso llegó a dar una descripción de cómo iba vestida la joven. “Venía caminando normal, con la mochila. Tenía un short y una blusita fina”, afirmó.

"Hola miga (sic) te ofrezco una estampita”, le dijo entonces el hoy procesado a Lola, quien se interesó por lo que vendía aquel artesano. En determinado momento, según detalló el fiscal, el hombre y sus acompañantes obligaron a la joven a salir de la playa en dirección a un bosque, probablemente con un móvil sexual.

“Ella no llega de forma voluntaria, la llevan hasta allí con algún tipo de amenazas, los cortes de los brazos pudieron haber sido intimidatorios, y no fue llevada por una sola persona tal vez dos (…) La vieron sola en un lugar bastante aislado, capaz la idea no fue matarla, sino pretender tener algo con ella y derivó a la muerte”, declaró en la investigación Juan Manuel Azambuya, hoy director nacional de la Policía Científica.

En su declaración, el Cachila reconoció haber llevado a la joven hacia los árboles, aunque negó que haya sido por la fuerza. Según la declaración que cita Vaz en su pedido de procesamiento, el hombre la acompañó debajo de la sombra de un árbol porque se sentía mal, “lo cual es a todas luces ilógico y contrario, no solo a la evidencia que surge del cuerpo de la víctima, sino de la situación en sí”.

Uno de los hechos que a juicio del fiscal incriminan al único imputado hasta ahora, es “la precisión con que (el Cachila) describe el lugar adonde estaba el cuerpo (de Chomnalez)".

El Cachila describió el lugar como una especie de “cueva” natural formada por arbustos contra la duna de arena, un lugar en el que había pasto y donde resaltaba un árbol de acacia. También contó que había caballos a pocos metros del lugar, que según pudo probar la fiscalía, estaban pastoreando en los alrededores el día del crimen, y describió la mochila que llevaba la joven y la botella de agua sin gas con la que se había provisto para hacer la larga caminata.

La defensora del imputado, Bíquez, ya apeló la decisión de procesarlo tomada en la madrugada del 22 de mayo por por la jueza Rossana Ortega –quien subrogaba entonces al juez Giménez– y espera la resolución del tribunal de apelaciones.

Exhumación

La defensa de la familia de Lola solicitó hace dos meses que fuera exhumado el cuerpo de El Tereso, quien según su familia habría admitido ser el autor del delito. De acuerdo a El País , el hombre se suicidó en 2015, por lo que es necesario exhumar su cadáver para extraer una muestra de su cuerpo y cotejar si su ADN coincide con el de las manchas de sangre encontradas entre las pertenencias de Chomnalez.

Sin embargo, según supo El Observador, el juez todavía no ejecutó la solicitud de la familia y tampoco lo considera algo prioritario. En la audiencia de este martes, el abogado Williman aprovechará la oportunidad para recordarle al magistrado sobre la importancia de esa exhumación, que a su vez es una de las recomendaciones elaboradas por el Ministerio Público Argentino en un informe entregado a los padres de la víctima en mayo de este año.