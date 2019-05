Defensa del acusado por homicidio de Chomnalez señala incoherencias de la Fiscalía y anuncia que apelará

Yisela Biquez, abogada de El Cachila, único acusado por el homicidio de Lola Chomnalez, señaló en diálogo con El Observador una serie de incongruencias que, a su entender, contiene el pedido de procesamiento que realizó este lunes el fiscal Jorge Vaz y por las que ya anunció que apelará el fallo que se espera conocer en las próximas horas.

La audiencia en la que la jueza Rossana Ortega dará a lectura a su fallo estaba anunciada para las 19.30 horas pero luego fue postergada y finalmente cancelada, ya que se decidió dar cuenta a las partes a través de una notificación electrónica que se realizará de madrugada.

"La defensa lo que pide es que no se haga lugar al pedido de procesamiento por el delito de coautor de un homicidio muy especialmente agravado", sostuvo Biquez. La abogada argumentó que el pedido de Vaz se basa en que El Cachila conocía aspectos fundamentales del caso que de no haber estado involucrado no podría saber. El acusado, en tanto, explicó que declaró en un principio bajo presión y que algunos detalles que dio los escuchó de los propios policías de investigaciones, donde estuvo detenido.

El informe de una perito semiológica, según detalló Biquez, concluyó que el hombre acusado es "mitómano". Pero de todas formas, en caso de que su testimonio fuera creíble, la abogada consideró que le cabría una imputación por "omisión de asistencia" pero no por homicidio.

El Cachila, un vendedor de estampitas que está radicado en Rivera, había sido indagado en abril de 2015 y en aquel momento había admitido haber visto morir a la joven. Según su defensa, no tiene antecedentes penales, es adicto a las drogas y padece varias enfermedades.

La pericia semiológica se concretó este lunes y fue realizada tanto al detenido como a El Conejo, otra persona que había sido indagada por la justicia de Rocha por este caso. El Conejo dijo que El Cachila, junto a otra persona y dos mujeres, "merodeaban y andaban en Valizas en la época en la ocurrió el tema este de Lola".

"El Cachila se limitó a decir que no recordaba nada. Lo único que habló en su momento fue algo de la mochila y de la sangre", manifestó la abogada, aunque remarcó que su defendido repite en todo momento que no recuerda los detalles. "Lo que dijo la perito es que tiene una actitud restrictiva respecto a eso (...), pero debido a un estrés global", agregó.

El Cachila confesó que vio cómo Lola se desvanecía y caía de rodillas. Aseguró que ese día estaban sentados con más personas debajo de un árbol, con pasto alrededor. Declaró que le tomó el pulso y que después se fue. Sin embargo, su abogada argumentó que esos detalles los escuchó de los propios policías y que muchas de las cosas que confesó no fueron exactas. "Por algo en ese momento con todo lo que había el fiscal del momento no solicitó nada", afirmó la abogada.

La pericia forense realiza en su momento concluyó que Lola estuvo de rodillas antes de morir.

Sin embargo, a juicio del fiscal Vaz, “la precisión con que (el Cachila) describe el lugar adonde estaba el cuerpo (de Chomnalez) es sorprendente”.

Según el testimonio que dio en el juzgado en 2015, El Cachila reconoció haberse encontrado con la adolescente: “Me peché con ella. Ella venía por la playa caminando, yo iba para Valizas y ella iba para el otro lado. Yo venía de Aguas Dulces”. Incluso llegó a dar una descripción de cómo iba vestida la joven.

Según detalló el fiscal, el hombre y sus acompañantes obligaron a la joven a salir de la playa en dirección a un bosque, probablemente con un móvil sexual. En base al informe de un policía de la unidad científica sostuvo que "la llevan hasta allí con algún tipo de amenazas, los cortes de los brazos pudieron haber sido intimidatorios, y no fue llevada por una sola persona tal vez dos (…) La vieron sola en un lugar bastante aislado, capaz la idea no fue matarla, sino pretender tener algo con ella y derivó a la muerte”, aseguró el policía en su declaración.

La autopsia reveló que Chomnalez tenía dos cortes en el brazo derecho, uno cortante y otro punzante. Aquel forcejeo también se ve expresado en un golpe que la joven presentaba en el lado izquierdo de su frente, lo que a juicio de la fiscalía “es a todas luces contrario a la lógica que saliera de la playa, en forma voluntaria hacia la zona boscosa detrás del médano, con unos desconocidos”.