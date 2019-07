Caso Lola Chomnalez: surge un nuevo posible autor del crimen, según expediente

El pasado 22 de mayo la Justicia procesó a un ciudacoches de Rivera, conocido como “El Cachila”, como autor del homicidio de la joven argentina Lola Chomnalez. El diario El País accedió ahora al expediente judicial y de ahí se desprende que tres personas declararon que Daniel V. (“El Tereso”), un hombre que se suicidó en 2015, podría haber sido el autor material del crimen.

Se trata de un hombre de Maldonado, que según publica el matutino tiene antecedentes por violencia contra sus parejas y hermanas.

Las páginas 2532 a 2542 del expediente se refieren a actuaciones judiciales sobre la eventual participación de Daniel V. en el homicidio de la joven. Allí hay un informe de la Unidad de Análisis de Hechos Complejos enviado a la jueza Silvia Urioste y luego se presentan algunas declaraciones de allegados a "El Tesoro" en la sede policial. Además, se puede leer un informe técnico del Ministerio Público de Argentina donde se sugiere a la Justicia uruguaya la exhumación del cadáver de este hombre que se suicidó en 2015 para cotejar su ADN con la muestra hallada en la mochila de Chomnalez.

El informe señala que datos anónimos indicaron que una persona de Maldonado podía aportar información sobre el asesinato. Así los investigadores llegaron a Claudia J, quien expresó que su empleada Noelia V., le dijo que su hermano Daniel, alias "El Tereso", asesinó a Lola y se suicidó al año siguiente.

Claudia también manifestó que en el velorio de Daniel escuchó un comentario al respecto: "Ahora va a descansar en paz, que se llevó el secreto a la tumba por lo que le hizo a Lola", según cita El país.

Por otra parte, Juan Raúl Williman, abogado del caso, dijo a Montevideo Portal que el expediente proveniente de Argentina “fue un trabajo para aportar información a la causa”, pero “no encontraron elementos sólidos”.

"Se indagó sobre esa persona y no se la logró ubicar en tiempo ni en espacio. Ahí se determinó que no valía la pena la exhumación del cadáver para hacer un cotejo de ADN porque no habría elementos sólidos", añadió Williman.

Además, el abogado de la familia Chomnalez señaló que la investigación continúa y que "se está trabajando en base lo que pasó con El Cachila, con la esperanza de encontrar a él o los autores"

Después de cuatro años y medio de investigación, las principales interrogantes siguen sin cerrarse. No se sabe quién fue. No se sabe quién la mató. Y no se sabe por qué: es decir, cuál fue el móvil que llevó a la atrocidad. El caso del homicidio a Lola Chomnalez ocurrido en el balneario Valizas el 28 de diciembre de 2014 está lejos de cerrarse, pese a que el pasado mayo la jueza Rossana Ortega dio lugar al pedido de procesamiento con prisión del fiscal del caso, Jorge Vaz, contra el Cachila, un hombre de 33 años que vivía en Rivera con su familia.

En esta nota, repasamos las incógnitas que quedan en el caso Lola pese al procesamiento del Cachila.