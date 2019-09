Las condiciones de la Justicia para otorgar la libertad provisional a Gustavo Torena

La jueza Silvia Urioste le otorgó la libertad provisional a Gustavo "Pato" Torena, preso desde hacía seis meses en forma preventiva, acusado de usar dos certificados falsos para poder salir del país cuando estaba inhabilitado para hacerlo.

Su defensa había pedido la libertad en varias ocasiones pero la Fiscalía se la había negado aduciendo que ha tenido mala conducta carcelaria y que existe riesgo de que escape. Su abogado señalaba que seis meses de prisión preventiva por ese delito es un abuso.

Como condición para la liberación provisional de Torena, la Justicia pidió que se presente tres veces por semana en la seccional de su barrio, así como el cierre de fronteras y el pago de US$ 20 mil de fianza, informó a El Observador el abogado Emilio Mikolic. El pago se cubrió con el dinero de un terreno de la pareja de Torena.

Antes de ser liberado, se sometió a una pericia psicológica y luego dejó la cárcel de Campanero, en Minas, donde cumplía prisión. Según supo El Observador, Torena ya está en su casa.

En un mensaje que hizo llegar desde la cárcel a El Observador el Pato Celeste dijo que lo mantienen preso porque no quieren que hable antes de las elecciones de los negocios con Venezuela, de los cuales es fuente de primera mano.

"Nadie entiende porque sigo preso, menos aún hoy que cumplo mis dos tercios de la pena (6 meses) –en una máxima de 9– por un supuesto delito tan insignificante. Ni el más avezado, ni el más burro, ni tampoco el incontable número de abogados logran entender qué es lo que está pasando... No se me juzga como a un ciudadano común, se me juzga como el “Pato” y eso es muy raro, muy raro. La única certeza que tengo es que el palazo es político y en tiempos en los que se habla mucha boludez sobre Venezuela, aunque pocos saben la verdad de lo que pasó y de lo que pasa. Sospecho que a alguien le interesa tenerme preso hasta las elecciones", escribió en ese mensaje.