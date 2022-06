Justicia tomará declaración a depositantes argentinos por estafa en el Heritage

La Justicia Civil de tomará declaración a un decena de testigos argentinos en la causa que investiga una demanda con acusaciones cruzadas entre el Banque Heritage y Diego Lenguas, el hombre que viajaba con depósitos y retiros que ahorristas argentinos del banco entregaban irregularmente en hoteles de Buenos Aires, informó La Diaria.

La Justicia penal había archivado una acusación en contra de Lenguas, que ahora recurrió a la vía civil y le reclama US$ 2 millones al Heritage por el daño moral generado tras por la acusación de estafa que le realizó el banco. Por otro lado, Heritage demandó a Lenguas por US$ 20 millones, que fue el monto que el banco debió reintegrarle a los clientes, luego que saliera a la luz el mecanismo ilegal para depósitos y retiros desde Argentina.

Según La Diaria, el abogado defensor de Lenguas, Enrique Sayagués, busca probar que el banco estaba detrás de la maniobra realizada entre 2009 y 2017, que tenía como fin captar depósitos en negro de ahorristas argentinos. En abril hubo una instancia de conciliación, previa al juicio, donde las partes no se pusieron de acuerdo. En ese sentido, se activó la convocatoria de testigos para determinar cuál era el vínculo que existía entre Lenguas, Nazarenko, y el Heritage con sus ahorristas de la vecina orilla que tenían cuenta en Uruguay.

La causa

El caso del banco Heritage generó revuelo cuando una ejecutiva de la institución bancaria, Elena Nazarenko, fue acusada y luego condenada “por un delito de estafa y de falsificación de documento privado”. Aquella estafa fue posible gracias al elevado grado de confianza que la ejecutiva había cultivado con sus clientes, empresarios argentinos que resguardan su dinero en la plaza uruguaya para evitar el pago de tributos que reclama la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de su país. Lenguas era la persona que se encargaba de pasar con el dinero por la frontera a cambio de una comisión.

Nazarenko admitió haber extraído entre US$ 1,8 y US$ 2 millones entre los años 2003 y 2015 de una decena de clientes del banco, aunque la institución financiera estimó la estafa en unos US$ 20 millones. Como ejecutiva en la banca de inversiones, la mujer tenía los permisos necesarios para hacer transacciones con el dinero de sus clientes. Llegó a manejar una cartera de unos 200 ahorristas.

Para ocultar la maniobra, entregaba a los clientes sus estados de cuenta falsificados en los que no figuraban las extracciones de dinero que ella realizaba. Al mismo tiempo, para justificar el retiro, la mujer le enviaba faxes al banco en nombre de los clientes haciendo constar la solicitud para las extracciones.

La estafa salió a la luz un mes después que su marido se quitara la vida, en noviembre de 2017. Una fuente contó a El Observador, que mientras que la mujer se encontraba de licencia por la situación de luto que atravesaba, un ahorrista argentino que pretendía blanquear fondos que tenía depositados en Uruguay ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertó que parte de su dinero había desaparecido, lo que motivó una investigación interna en la entidad financiera. Allí quedó al descubierto la falsificación de documentos. Sin posibilidad de devolver el dinero robado, y con pruebas en su contra, la mujer admitió la maniobra, y renunció al banco.