Jutep dice que Moreira y edila denunciante "violaron interés público, probidad y legalidad"

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó que las conductas del intendente de Colonia, Carlos Moreira, y la edila María José García "suponen la violación de los principios de interés público, probidad, legalidad e imparcialidad", previstos en las normas de la función pública (decreto 30/003).

"Se considera verificado que la edila solicitó a Moreira la prórroga, por fuera de los mecanismos formalmente establecidos, de ciertas pasantías otorgadas en el marco del programa Primera Experiencia Laboral, y que a su vez el intendente condicionó la concesión de lo solicitado a conductas personales también ajenas a los mecanismos vigentes", dice el informe.

La Jutep también entiende que Moreira y García incumplieron la "prohibición de recibir regalos y otros beneficios". Ese artículo prohíbe a los funcionarios públicos solicitar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o indirectamente, para sí o para terceros, a fin de ejecutar, acelerar, retardar u omitir un acto de su empleo o contrario a sus deberes o por un acto ya cumplido".

El organismo entiende que esa norma fue violada "en tanto la misma abarca expresamente la solicitud de favores, promesas u otras ventajas (...) sin que la disposición exija que lo solicitado haya sido efectivamente concedido". Ese argumento difiere del de la Justicia, que tenía que probar que el favor se hubiera concretado.

"No es de recibo lo planteado por los ediles departamentales en el sentido de que 'pedir no es delito, otorgar concesiones fuera de la normativa sí lo es'. La Jutep no analiza eventuales delitos y en lo que hace a faltas administrativas el citado artículo (el 31 del decreto) establece clara y expresamente la prohibición de solicitar", añade el informe.

Pasantías en falta

La Jutep señala también que la Intendencia de Colonia incumple con las normas sobre pasantías establecidas por la propia comuna.

El organismo pidió al intendente de Colonia información sobre el régimen vigente de pasantías –el programa Primera Experiencia Laboral que creó Moreira en su primera administración (1995), así como otros la cantidad de beneficiados desde julio de 2015 (cuando comenzó la actual administración) hasta la fecha. Como respuesta, el organismo recibió la información que desde esa fecha ingresaron un total de 788 pasantes a la Intendencia de Colonia. En ese período, además, la intendencia otorgó a 43 pasantes prórrogas, algunas por más de 6 veces.

La Jutep concluyó que el régimen no es acorde a la normativa nacional, y que en las renovaciones "no hay ninguna referencia a la calificación de 'excelente'" ni "se menciona que se haya realizado el sorteo ante escribano".

"Por la vía de las prórrogas de las pasantías se contradice el espíritu del plan departamental", afirma la Jutep. Según el régimen de la Primera Experiencia Laboral, pueden renovar la pasantía aquellos jóvenes que obtuvieron una calificación de "excelente", que pasan a un sorteo que se realiza el día que termina la pasantía –ante escribano–, "mediante el cual diez jóvenes podrán renovar su experiencia laboral por seis meses más".

"El plan no fue diseñado para sustituir puestos de trabajo de funcionarios de carrera de la administración, por lo que se les debería asignar funciones que no correspondan a los funcionarios que integran los cuadros funcionales; la renovación continua transforma una figura temporal en permanente, desfigurando la estructura orgánica y perjudicando la carrera funcional", agrega el dictamen. Según la Jutep, "en la mayoría de los casos" los "fundamentos" de las renovaciones "son breves y genéricos".

Según el documento, las "garantías previstas" para la selección de pasantes "no se mantienen en el caso de las renovaciones". Sostienen que no se respeta "ni la cantidad de pasantes, ni los plazos máximos de renovación, ni las condiciones, ni la forma de selección". Las renovaciones "aparece en los hechos" como uno "acto discrecional del jerarca" que llevaría a un "inadecuado manejo".

Este miércoles la Fiscalía de Colonia archivó la investigación contra Moreira y horas más tarde la convención departamental del Partido Nacional de Colonia lo proclamó como candidato a intendente junto con el nacionalista Ricardo Planchón y el representante de Cabildo Abierto, Eduardo López. De esa manera, Moreira competirá por mantenerse en el poder y volver a convertirse en intendente por cuarta vez.

Moreira renunció para hacer campaña

Este viernes, horas antes de que se difundiera el informe, Moreira renunció a la Intendencia de Colonia para dedicarse a la campaña departamental. Los intendentes están obligados a renunciar al menos tres meses antes si quieren ser reelectos.