Klein: “OFI firmó algo que está en contra del estatuto de la AUF"

Los jugadores del interior se niegan a firmar el documento que acredita que ceden sus derechos de imagen, que fueron vendidos por la Organización de Fútbol del Interior (OFI) a Tenfield, y el viernes vence el plazo que puso la organización para que lo hagan. En caso contrario, como dijo el presidente Mario Cheppi, “no juegan”.

Debido a la situación, Referí entrevistó a uno de los integrantes de la directiva de la nueva gremial de futbolistas del interior, Andrés Klein.

¿En qué está la situación?

Nosotros nos reunimos con el presidente Cheppi y hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. Solamente a través de la prensa, vemos audios y notas en la prensa diciendo cosas que no son ciertas.

¿Cómo cuáles?

Como por ejemplo que nos estuvieron esperando en una reunión antes de todo esto, cosa que no fue así; o dichos, insultos que le dimos que no le hemos dado y ahora se le están haciendo aprietes a algunas selecciones y anoche bajaron a una y dejaron en stand by a dos selecciones. Pero los muchachos están firmes a tal grado que los fueron a apretar y dijeron que no firman.

¿A qué selección bajaron del campeonato por la negativa de los jugadores a ceder su imagen?

En San José bajaron a la gente de Ecilda Paullier. El presidente fue y les dijo a los jugadores: o firman acá o no juega nadie. Y los jugadores dijeron nadie firma. En Colonia les pararon las prácticas y en alguna otra más pasó lo mismo. Son las presiones de estas horas. Es un método viejo.

¿Cuántas selecciones firmaron la nota y quedaron habilitadas para jugar el campeonato?

Tengo entendido que ninguna. Hicimos un relevamiento hablando como hasta las dos de la mañana con todos y que nos hayan dicho que firmaron no hubo ninguna. Puede ser que algunos gurises firmaron, cuatro o cinco de una que les llevaron el papelito y lo hicieron. Pero de los 1.200 (que integran la gremial) nadie.

¿No se juega el campeonato de selecciones entonces?

No sé, no es una resolución nuestra. Nosotros siempre queremos apostar al diálogo, que se pueda jugar y se cumpla con todo, pero las formas de todo esto fueron se hicieron mal. Se viola el estatuto de la AUF. Votaron una semana antes el estatuto donde se establece el llamado a licitación y luego hacen esto. No está bien.

Ustedes entienden que OFI vendió lo que no le correspondía.

Y sí, por eso estamos peleando. Es algo que tienen que hablarlo con los que juegan. Los árbitros firmaron una cesión de imagen por US$ 40 mil. ¿Y ellos tienen imagen y los que juegan no? Me parece bárbaro lo que firmaron. A razón de US$ 1.000 por cada juez y al jugador le hacen firmar un papel y no le dan nada. Y la gente que paga la entada no va a ver al juez. La gente paga para ver los que juegan y se sacan fotos con el que juega. No le piden autógrafo al juez. Al árbitro le van a decir otras cosas.

Los árbitros arreglaron por su lado.

Incluso el arreglo de ellos fue antes de que firmara OFI (con Tenfield). ¿Por qué nunca se lo tuvo en cuenta al jugador? Hace dos meses que venimos hablando del tema y hemos hecho intentos para que no pase esto. Fuimos a Young (donde vive el presidente), le mandamos mensaje al presidente porque con el hombre era imposible hablar. Yo lo llame antes. Y resulta que firma el contrato el martes y el miércoles llama al abogado nuestro. ¿Es muy raro no?

Cheppi dice en una entrevista que brindó con el portal de Tenfield que OFI llegó a un arregló con los árbitros.

Usted puede verlos en una foto, en la foto en la que arreglan están con la empresa (Tenfield). Los árbitros lo hicieron (el acuerdo) con la empresa. Incluso, fíjese si miente que hace unos días atrás dijo que arreglaron con la empresa directamente y, según un trascendido, porque no pudimos ver aún el contrato, dice que OFI se encargaba de los jugadores y de los técnicos. Ya estaba dando por entendido que los árbitros ya habían arreglado por otro lado.

¿Ustedes, como gremial, intimaron a que OFI les ceda los contratos que firmó con Tenfield?

Pedimos de manera urgente el contrato porque nos quieren hacer firmar algo a los jugadores que no tenemos ni idea de lo que dice. Nosotros no sabemos lo que dice el contrato. Se lo fuimos a pedir el 30 (de diciembre de 2018) a la casa y para él tenía unos acuerdos de reserva que se lo impedían. Escondiendo las cartas... No podemos seguir escondiendo las cartas. Votaron un estatuto (de la AUF) y el artítulo 82 habla de llamar a licitación y ya no estamos mostrando lo que son acuerdos en los cuales representan al jugador sin ningún poder del jugador. Ya vemos que el diálogo no es el método de ellos.

¿Usted trató de mafioso al presidente de OFI?

No. Miente. Ha dicho tanta cosa. Yo no le dije eso, le dije que el método que se estaba dando era de una mafia, que es diferente a decirle a él mafioso. No me corresponde a mí porque no tengo idea quien es él. Pero esta forma de apriete a los jugadores es muy triste, para utilizar un término suave.

¿Ustedes denunciaron esto a la Conmebol?

Sí.

¿Qué fue lo que denunciaron?

Que no se está cumpliendo con el estatuto de la AUF. OFI forma parte en el nuevo estatuto, obtiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. Tenés que cumplir con todo. Si vas a tener voto, si vas a recibir dinero, hay una responsabilidad y hay un código que tienen que llevarlo adelante. Estuvieron meses negociando el estatuto y a los pocos días firman algo que está en contra del estatuto.

¿Qué pasos van a dar ahora?

Por el momento, esperar que se destrabe la parte que nos corresponde a nosotros que es la de los derechos de imagen. Esperamos respuesta, fuimos a hablar el día 30 y esperamos respuesta que no la hemos tenido salvo los aprietes que le dieron a varios grupos.

¿Con los entrenadores hablaron del tema?

Me estaban informando que los entrenadores se estarían nucleando y que habría más de 20 que estarían afines a lo nuestro. Vieron la movida y hay un gran respaldo en general.