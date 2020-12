La admiración de Ruglio por Poyet y la decisión de Bengoechea sobre el nuevo DT

“¡Hola, Gustavo! Quería hablar con vos…”, la llamada de teléfono de un lado al otro del mundo terminó en un viaje de cuatro días de Ignacio Ruglio a Shanghai para reunirse con Gustavo Poyet.

Corría el año 2017, cuando en aquel entonces el consejero aurinegro le dijo al entrenador uruguayo que quería hablar con el entrenador sobre fútbol.

“Tomate un avión y te espero’, me dijo. Y me fui. Fui cuatro días a China para hablar con él de fútbol. Fue una experiencia muy importante para mi. Eso te marca, porque a Gustavo lo conozco de la época que nos íbamos caminando todos juntos hasta la Ámsterdam, con su padre, a ver a Peñarol. Esa, la de China era la segunda vez que iba a hablar con él. La primera fue un año antes (2016), cuando dirigía a Betis. Yo era un desconocido y él una figura internacional. A pesar de esas distancias que pueden llegar a existir por el lugar de uno y de otro, lo llamé, le conté que quería hablar de fútbol con él y me abrió las puertas de su casa. Me recibió allí y estuvimos hablando dos o tres horas”, recordó el nuevo presidente de Peñarol a Referí.

Poyet es uno de los grandes candidatos a dirigir a Peñarol, en la nueva administración del club que desde el 16 de diciembre estará a cargo de Ruglio, aunque la decisión será adoptada por el nuevo director deportivo, Pablo Bengoechea.

Diego Battiste

“Siento admiración por el trabajo de Gustavo, es uno de los entrenadores con los que me entrevisté en los últimos años, pero quienes deben resolver este tema son Bengoechea con (Rodolfo) Catino, (Guillermo) Varela y Evaristo (González)”, explicó.

Los tres dirigentes a los que Ruglio les abre las puertas para tomar decisiones son Catino, la principal figura del oficialismo si Juan Pedro Damiani no integra el consejo directivo tras perder en las urnas, Varela, quien consiguió dos cargos en las elecciones, y Evaristo González, otro de los candidatos que ingresó entre los 11 consejeros.

¿Por qué decide Bengoechea?

Ruglio fue electo presidente con la promesa en la campaña electoral de entregar la dirección deportiva del club a Bengoechea, como director deportivo, y a Gabriel Cedrés, como gerente deportivo.

Por esa razón, y respetando las jerarquías deportivas, quien decidirá el nombre del nuevo entrenador de Peñarol es Bengoechea.

El exfutbolista fue compañero de Poyet en la selección, en la Copa América que la selección ganó en 1995 en Montevideo.

Bengoechea se había contactado con cinco entrenadores, informaron a Referí. Ninguno de esos técnicos fue Poyet, pero el uruguayo que vive en Inglaterra, se transformó en candidato luego que Ruglio ganó en las urnas y le pidió al nuevo director deportivo que lo considerara para dirigir a Peñarol, porque “siente admiración por su trabajo”.

En las reuniones con Poyet, Ruglio descubrió la mirada moderna que tiene el entrenador sobre el fútbol actual, y la ventaja de haber nacido en Uruguay y consolidarse en el exterior.

Poyet surge como la mezcla perfecta para proyectar un Peñarol diferente, en tiempos de cambios en el club, y así lo visualizan en la institución.

Saralegui será el entrenador de Peñarol hasta el 31 de diciembre.

Según la programación que tenía la AUF, el último día de este año se debería jugar la cuarta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, con las suspensiones y postergaciones que sufrió el torneo por los casos de covid-19, la clasificación de Nacional a cuartos de final de la Libertadores y la incertidumbre que se plantea en torno a cómo continuará, no es seguro que este año se inicie el Clausura.

Poyet, un técnico de la elite del fútbol mundial

Tras retirarse del fútbol y luego de pensar en radicarse en Uruguay, donde vivió dos años, en 2006 Dennis Wise le ofreció ser su asistente técnico en Leeds United y Poyet volvió a Inglaterra. En 2008 se incorporó al cuerpo técnico de Juande Ramos en Tottenham Hotspur, y en 2009 inició su carrera como entrenador de Brighton Hove Albion, en la segunda división.

En 2013 se transformó en el primer y único uruguayo que dirigió en la Premier League, en Sunderland, al que salvó del descenso en su primera temporada. Estuvo en el club hasta 2015. Llevó a Sunderland a una final después de 22 años, en la Capital One Cup que perdió ante Manchester City.

En 2015 dirigió a AEK Atenas de Grecia y cerró la temporada 2015-2016 en Betis. En 2016-2017 estuvo al frente de Shanghai Shenhua, que fue campeón de la Copa FA de China. Dirigió al equipo hasta semifinales, cuando renunció tras ganar el partido de ida.

En 2018 dirigió a Girondis, en la Ligue 1 francesa. Lo tomó en el antepenúltimo lugar en enero y lo dejó en Europa League al final de la temporada (terminó sexto).

Este último año, según pudo saber Referí, descartó un ofrecimiento de Estados Unidos y otro de un club europeo.

También trabaja como comentarista en la televisión británica.

En 2010 fue uno de los candidatos para dirigir a la selección sub 20 de Uruguay.

Con el impulso que le dio Ruglio, asoma como una transformación profunda a la que apuesta Peñarol desde lo deportivo con un entrenador de nivel europeo, y cabeza uruguaya.